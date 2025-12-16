"Enamorado puede soñar con la Selección": Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo dejó un mensaje claro para el fútbol colombiano, la puerta de la Selección sigue abierta. En medio del gran momento que vive José Enamorado con Junior de Barranquilla, el técnico de la Tricolor se refirió públicamente al extremo, figura de la final de la Liga BetPlay y no cerró la posibilidad de verlo en una futura convocatoria.

El entrenador argentino habló del tema durante una entrevista con Balón Dividido, de ESPN, donde fue consultado directamente sobre si el atacante rojiblanco está en su radar de cara al proceso rumbo al Mundial de 2026.

Lorenzo valora el nivel, pero advierte sobre la competencia

Lorenzo fue claro al señalar que cualquier jugador que esté rindiendo puede ser considerado, incluso si actúa en el torneo local, aunque explicó que no basta con un buen semestre para ganarse un lugar en la Selección.

“Claro que puede soñar, como soñó Marino Hinestroza, que vino y siempre es evaluado. Hay dos situaciones que tiene que sostener un jugador, regularidad y alto nivel, sobre todo si está en el torneo local”, afirmó el seleccionador.

El DT explicó que cada convocatoria implica una evaluación profunda del contexto y del rendimiento sostenido, más allá de actuaciones puntuales o partidos decisivos.

Un puesto con mucha competencia en la Tricolor

Lorenzo también puso sobre la mesa uno de los principales obstáculos para Enamorado, la alta competencia en las bandas ofensivas de la Selección Colombia.

“Cuando vemos a un jugador, también vemos con quién compite, Luis Díaz, Campaz, Carlos Andrés Gómez, Carbonero, Cetré, Arias… Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando uno imagina a un jugador en Selección. Para poner a uno hay que sacar a otro, porque los cupos son limitados”, explicó.

El mensaje del DT fue claro, y es que el talento es clave, pero el contexto y la competencia pesan tanto como el rendimiento individual.

El gran momento de José Enamorado con Junior

José Enamorado, extremo de 26 años quien atraviesa el mejor momento de su carrera. Fue la gran figura del partido de ida de la final ante Deportes Tolima, al marcar dos de los tres goles en la victoria 3-0 de Junior en el estadio Metropolitano.

En la Liga BetPlay, el atacante suma 7 goles y 4 asistencias en 24 partidos, cifras que lo consolidan como uno de los jugadores más determinantes del campeonato y que explican por qué su nombre empieza a sonar en clave de Selección.



