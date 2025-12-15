¿Enamorado a la Selección? El extremo está en su mejor momento

José David Enamorado, extremo del Junior, rápido, con regate y ahora con gol se está convirtiendo en una sensación en la Liga BetPlay, un jugador habilidoso que ha venido madurando y que ha sido decisivo para su equipo desde que empezaron los cuadrangulares semifinales.

Con 7 goles y 4 asistencias en este semestre el jugador nacido en Barranquilla ha sido clave para que el equipo tiburón esté a un paso de ser el nuevo campeón del futbol profesional colombiano.

La opción de Selección ¿es real o es la emoción del momento?

El nivel de Enamorado le volvió a abrir las puertas de la selección, el barranquillero ya había sonado para algún llamado pero nunca se le había visto el nivel que está mostrando, pero con el Mundial a poco más de 6 meses, ¿es realmente una opción para ser convocado?

Para Néstor Lorenzo parecería que la lista está prácticamente conformada, pero podría sorprender con uno o dos nombres que las personas no tengan en mente, con el título de liga casi que asegurado y pensando en una hipotética venta al extranjero, Enamorado podría empezar a ser tenido en cuenta y sería una opción real.

Esta sería la competencia de Enamorado en selección

Teniendo en cuenta las últimas convocatorias de Lorenzo, la competencia para el jugador del Junior sería realmente complicada, pero no imposible ya que en esa posición hay bastante rotación.

Esta sería la competencia real de Enamorado:

Luis Díaz - Bayern Múnich

El guajiro es sin duda alguna el mejor jugador de la selección y en ningún momento se pondría en duda su presencia en el Mundial 2026

Jhon Arias - Wolves

Arias, quien desde que llegó Lorenzo ha sido un fijo, es una de las grandes incógnitas pensando en el 2026, el jugador no atraviesa un buen momento ni mucho menos y hace parte del peor equipo de las 5 grandes ligas europeas.

Yáser Asprilla - Girona

Con Yáser empieza la rotación, un jugador con mucho talento y llamado a liderar la selección en el futuro cercano, pero que no ha logrado consolidarse con la tricolor, en la última fecha FIFA jugó varios minutos y dejó muy buenas sensaciones.

Carlos Andrés Gómez - Vasco Da Gama

El extremo ex Millonarios es uno de los que va y viene en las convocatorias, con un gran presente en el futbol brasileño después de volver de Europa donde lastimosamente no pudo consolidarse.

Johan Carbonero - Inter de Porto Alegre

El colombiano ha sido tenido en cuenta en las últimas convocatorias, pero ni ha sido un fijo ni ha tenido continuidad, pero ha sabido aprovechar de la mejor manera los pocos minutos que ha tenido.

Kevin Serna - Fluminense

Serna ha sido uno de los más resistidos por el seleccionador, un jugador que entre periodistas y aficionados venían pidiendo hace mucho tiempo, pero que lastimosamente no destacó en los pocos minutos que tuvo.

Por ahora a ganar la liga...

Enamorado más allá de pensar en selección o no, en este momento tiene que estar concentrado en lo que será la vuelta de la final de la Liga en la que con una ventaja de 3-0, dos goles de él, el Junior visitará Ibagué en busca de mantener la ventaja ya conseguida.

El partido entre Tolima y Junior se jugará este martes 16 de diciembre a partir de las 7:30p.m.



