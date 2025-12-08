Vitinha advierte sobre Colombia: "será el rival más difícil"

El duelo entre Portugal y Colombia promete ser uno de los más atractivos del Mundial 2026. Desde Europa ya miran con atención al equipo de Néstor Lorenzo, y uno de los protagonistas que más lo tiene claro es Vitinha, mediocampista del PSG y pieza clave en la Selección portuguesa.

Lea también Colombia ante un reto físico en el Mundial: Así está el historial de Lorenzo en la altura

“Colombia será el rival más difícil”

En la previa de la Copa del Mundo, Vitinha analizó el grupo K y sorprendió con una advertencia directa, Colombia es, en teoría, el adversario que más exigirá a Portugal en la primera fase. El volante resaltó el nivel actual de varias figuras de la Tricolor, especialmente el de Luis Díaz, acostumbrado a brillar en la élite del fútbol europeo.

“Colombia será, teóricamente, el equipo más difícil de este grupo. Conocemos bien a sus jugadores, Luis Díaz está en un momento fantástico y lo conocemos en Portugal, a Richard Ríos también”, señaló el jugador de 25 años, destacando al mediocampista del Benfica que pasó por el Palmeiras y es cada vez más importante en su equipo.





Un cierre de grupos que podría decidir el liderato

Portugal y Colombia parten como favoritos en el grupo K y si el desarrollo del torneo sigue lo esperado, ambos llegarán clasificados a su enfrentamiento directo. Ese partido el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami podría definir el primer lugar de la zona y un camino más favorable hacia las instancias finales, que comenzarán desde los dieciseisavos de final.

Néstor Lorenzo también habló del cruce ante los lusos: “Nos tocó un gran equipo como Portugal, uno de los mejores del mundo en este momento. Nos da gusto competir y enfrentarnos a este tipo de equipos”, afirmó, confiado en la madurez y el crecimiento de Colombia.

Lea también La Selección Colombia jugará en el Azteca: así le fue jugando en ese estadio

La expectativa por ese choque va en aumento, Vitinha ya avisó que Colombia no es un rival más, sino un desafío de alto nivel. Con estrellas en plena forma y un objetivo ambicioso, el duelo en Miami puede ser el gran termómetro de hasta dónde están listos para llegar en el Mundial 2026.