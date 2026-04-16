Esta sería la nómina titular de la Selección Colombia Sub-17 para enfrentar a Brasil

Este jueves 16 de abril, la Selección Colombia se tendrá que ver las caras con su similar de Brasil por las semifinales del Conmebol Sudamericano de la categoría Sub 17 que se lleva a cabo en territorio paraguayo.



El combinado patrio, que es dirigido por Freddy Hurtado, realizó el miércoles 15 su último entrenamiento de cara al importante compromiso. El trabajo estuvo centrado en la estrategia para confrontar a los brasileños.



“Bajo la dirección técnica de Fredy Hurtado, la Selección Colombia Sub-17 cumplió con su última jornada de preparación de cara al encuentro ante Brasil, donde se disputará el cupo a la gran final del certamen continental”, señaló la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

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Colombia lo dará todo

La selección de Brasil es favorita para avanzar a la gran final del certamen, pero la tricolor está haciendo todo lo necesario para llegar de la mejor manera al cotejo y dar un golpe sobre la mesa. Nada está escrito, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar.



“En el campo, la sesión estuvo centrada exclusivamente en la ejecución del plan estratégico diseñado para este compromiso. La jornada inició con una fase de activación que incluyó ejercicios preventivos y de estiramiento, seguidos de dinámicas de cohesión grupal”, añadió la FCF.

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La práctica

“Posteriormente, el cuerpo técnico lideró un segmento táctico enfocado en el ajuste de detalles específicos y el análisis del rival. El entrenamiento concluyó con el ensayo de jugadas de táctica fija y acciones a balón parado”, sentenció.



El compromiso comenzará a las 3:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN HD2 y por medio de la aplicación del Canal RCN. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.

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La posible nómina

Así formaría la tricolor para enfrentar a Brasil: Luigi Ortiz; Edwin Estrella, Juan José Fori, Santiago Vallecilla, Anderson Murillo; Eider Carrillo, Miguel Agámez, Samuel Martínez; Matías Caicedo, José Escorcia, Adrián Mosquera.



La alineación titular del equipo cafetero se haría oficial instantes previos al inicio del compromiso. La Selección Colombia tiene como principales figuras a Luigi Ortiz, Santiago Vallecilla, Samuel Martínez, José Escorcia y Adrián Mosquera.



Todo el pueblo cafetero estará apoyando a la Selección Colombia Sub 17 en la semifinal del Conmebol Sudamericano. Cabe mencionar que la tricolor ya se clasificó a la Copa del Mundo de Qatar 2026.