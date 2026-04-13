Próximo rival de Colombia en el Sudamericano Sub-17: fecha y hora de semifinales

Infortunadamente, Colombia había quedado un poco mal de la derrota frente a Uruguay en la cuarta fecha del Sudamericano Sub-17. Si sumaban de a tres contra los uruguayos clasificaban de manera prematura para las semifinales y para el Mundial de Catar 2026, teniendo en cuenta que clasifican siete selecciones.

Lea también Colombia busca el liderato en Liga de Naciones: el detalle que lo complica todo

A Colombia le sirvió que Uruguay fuera la última selección del Grupo A en descansar, dado que la ‘Celeste’ perseguía esa necesidad de sellar la clasificación entre las primeras dos casillas y hubiese sido más difícil si jugaban en la jornada definitiva. Los dirigidos por Freddy Hurtado aprovecharon este detalle y superaron a Paraguay que tuvo un Sudamericano para el olvido como anfitriones.

Contra Paraguay, esos malos momentos que vivieron frente a Uruguay pasaron a un lado con una contundente victoria. Matías Caicedo y Adrián Mosquera anotaron los dos goles para sacar adelante el resultado ideal y la clasificación para las semifinales y para el Mundial de Catar.

PRÓXIMO RIVAL DE LA SELECCIÓN COLOMBIA EN EL SUDAMERICANO SUB-17

Con este triunfo, Colombia quedó segunda en la clasificación con siete unidades, tres menos que Ecuador. La ‘Tricolor’ selló el paso a las semifinales evitando así la necesidad de jugar los Play-Offs de la competencia para intentar llegar al Mundial. Se ahorró ese detalle y ya tiene definida su participación en Catar 2026.

Colombia, como segundo del Sudamericano tendrán que medirse con el líder del Grupo B que también terminó el recorrido en fase de grupos este domingo 12 de abril. En ese sentido, su rival será nada más ni nada menos que Brasil que se quedó con la clasificación al Mundial con puntaje perfecto de 12 unidades.

Lea también Colombia Sub-17 clasificó al Mundial 2026 y a semifinales del Sudamericano

Si Colombia pasa esta fase de semifinales disputará la final contra el ganador del partido entre Ecuador vs Argentina. Los ecuatorianos están haciendo un gran Sudamericano con 10 puntos, mientras que la ‘Albiceleste’ sumó siete unidades en la participación de fase de grupos.

Así las cosas, Colombia ya conoce la fecha oficial para enfrentar a Brasil en las semifinales a falta de la definición de los horarios:

Jueves 16 de abril

Brasil vs Colombia

Horario por definir

BRASIL, UN RIVAL COMPLEJO PARA LA SELECCIÓN COLOMBIA

A lo largo de esta fase de grupos, Brasil ha sido sin duda alguna la mejor selección con cuatro victorias de cuatro posibles. Sumó 12 unidades quedándose con la cima de la clasificación del Grupo B. Además, cuenta con tres goleadores de la competencia.

En el debut, Brasil aplastó a Bolivia con un contundente 5-0. En ese encuentro, Kaué Furquim anotó un triplete que lo dejó como el primer goleador del Sudamericano. Eduardo Conceicao y Eduardo Pape también marcaron en esa goleada.

Luego superaron a Perú con categoría gracias a un 1-4 en el que Eduardo Pape también marcó un gol sumando dos tantos en la competencia. Vencieron a Argentina también con un resultado holgado de 0-3 con Conceicao y Riquelme Henrique que anotó un doblete.

En la última fecha, ganaron por la mínima diferencia contra Venezuela con un solitario gol de Pape que le bastó para ser goleador de la ‘Canarinha’ junto con Riquelme Henrique y Kaué Furquim con tres goles cada uno.

LOS CUATRO CLASIFICADOS PARA EL MUNDIAL DE CATAR

En 2025, la FIFA aprobó un Sudamericano y un Mundial anual de la categoría Sub-17, además, dejaron a Catar como anfitriones en esta Copa del Mundo hasta 2030. Bajo este panorama, las selecciones prejuveniles tendrán harto fogueo en estos siguientes cinco años.

El hecho de ser segundo le permitió a Colombia sellar la clasificación al Mundial que se jugará en el mes de noviembre. Los primeros dos de cada grupo en el Sudamericano sellaban el paso a las semifinales y, además, el tiquete para afrontar la cita orbital.

En ese orden de ideas, Ecuador, Colombia, Brasil y Argentina ya tienen el paso definido y solo jugarán estos partidos de semifinales para decidir el título continental. El primer objetivo ya se logró en estas cuatro selecciones. Ahora faltan tres selecciones más por clasificar.

La Conmebol tiene siete cupos en el Mundial de 48 selecciones en Catar 2026. Los otros tres boletos se definirán entre Uruguay, Chile, Bolivia y Venezuela. Estas cuatro selecciones jugarán los Play-Offs. Uruguayos y venezolanos se enfrentarán, mientras que chilenos y bolivianos se verán las caras.

Quien gane en estas series se enfrentarán en el quinto y sexto puesto, y quienes pierdan tendrán la chance de jugar por el séptimo boleto para el Mundial. Solo una selección de estas cuatro se quedará afuera del Mundial y habrá que esperar los resultados definitivos.