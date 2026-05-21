Apunta a meterse en el torneo mundial como la revelación en el mediocampo de la Selección Colombia, Gustavo Puerta es uno de los preferidos de Néstor Lorenzo, desde su paso por la Sub 20 y el Bayer Leverkusen llamó la atención del entrenador de la mayores.

Selección Colombia: Gustavo Puerta respondió si está en la lista de 26 del Mundial

Fue llamado por Néstor Lorenzo para un microciclo de la Selección Colombia en octubre de 2022, el mediocampista aprovecha la falta de continuidad de algunos llamados fijos en el mediocampo colombiano: "La verdad que muy contento, muy emocionado por estar nuevamente acá. Una vez más con la Selección Colombia y bueno, a puertas de un mundial. Y nada, ahora a seguir trabajando, seguir haciendo las cosas de la mejor manera".

En la atención a los medios de comunicación le preguntaron: - ¿por la manera en la que terminó la temporada, diría usted que está dentro de los 26?, Puerta respondió: de frente y directo: "No", el mediocampista retomó de inmediato: "Es cierto que vengo haciendo un buen trabajo, pero hay que esperar hasta el final, hay que esperar hasta que salga la lista y ahí ya poder decirte que sí".

Puerta responde: ¿usted asume que esta es la oportunidad de convencer a Néstor Lorenzo en estos días que tiene?

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El jugador del Racing de Santander tiene una temporada fantástica y reta con su nivel a los opcionado a meterse en la lista, debutó y marcó su primer gol el año pasado en la victoria 2-1 contra Nueva Zelanda, siendo además la figura del partido.

En plena zona mixta le preguntaron al jugador de 22 años: Sacamos las conclusiones, son 55. Lo dijo el técnico Néstor Lorenzo, que iban a trabajar 7 u 8 jugadores máximo, y de ahí se iba a empezar a dar una luz de lo que iban haciendo los 26, está en una posición muy compleja por la competencia, lo digo, por la competencia, hay muchos volantes, ¿usted asume que esta es la oportunidad de convencer a Néstor Lorenzo en estos días que tiene?

La respuesta fue voraz: "Sí, claro, yo creo que cada día que estamos acá es una oportunidad para dar lo mejor, para convencer, como tú dices a al cuerpo técnico, al profe y cada que estoy acá intento dar lo mejor de mí, desde el primer día aprovecha la oportunidad y eso es lo que voy a seguir haciendo para estar en esa lista de los 26".