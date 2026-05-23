Se confirmó mala noticia para dos jugadores de la Selección Colombia antes del Mundial

A pocas horas para iniciarse la concentración oficial de la Selección Colombia de cara a la Copa del Mundo se confirmaron dos malas noticias para dos jugadores que tienen muy altas posibilidades de estar en la lista final del director técnico Néstor Lorenzo y disputar el certamen.

Johan Mojica y Déiver Machado descendieron

Y es que con el final de la temporada 2025/2026 europea terminada se confirmó que los laterales Johan Mojica y Déiver Machado descendieron con sus respectivos equipos Mallorca y Nantes.

Inicialmente, Machado, que cambió de equipo para esta campaña con el objetivo de sumar más minutos, no pudo evitar el mal rendimiento colectivo de su equipo, que finalizó la Ligue 1 de Francia en la posición 17 con solo 23 puntos, tras 34 fechas.

En lo individual, Déiver Machado jugó 19 partidos, en los cuales fue titular en 16 oportunidades.

Machado sumó 1186 minutos si anotar y con una asistencia.

Por otro lado, la segunda mala noticia se confirmó este sábado 23 de mayo, después de que el Mallorca de Johan Mojica perdiera la categoría en la Liga de España.

A pesar de haber derrotar con marcador de 3-0 a Real Oviedo, el resultado no le sirvió al equipo del colombiano para evitar el descenso.

Mallorca terminó la Liga de España en la posición 18 con 42 puntos. Aunque empató en unidades con el Osasuna, la diferencia de gol le jugó en contra.

Lea también Luis Javier Suárez busca revanchas en Europa antes de unirse a la Selección Colombia

En lo individual, Johan Mojica jugó 35 partidos, en los cuales fue titular en 30 oportunidades. El colombiano sumó 2737 minutos, no anotó y dio cuatro asistencias.

Inicia la concentración de la Selección Colombia

Este lunes 25 de mayo comenzará oficialmente la concentración de la Selección Colombia de cara a la participación en la Copa del Mundo.

El grupo de jugadores comenzará a llegar a la sede deportiva en Bogotá, antes de enfrentar el 1 de junio a Costa Rica.