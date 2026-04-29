Figura del FPC envió mensaje a Lorenzo antes del Mundial: “La edad no importa”

Mucho se ha hablado de las novedades que puede tener esta Selección Colombia en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Parece difícil que haya jugadores afuera del proceso, especialmente por lo que ha dejado entrever las últimas convocatorias de Néstor Lorenzo y por su 'favoritismo' por los que han estado en este ciclo mundialista.

Parece difícil que haya alguna novedad con respecto a jugadores de la Liga BetPlay. Tal vez David Ospina y Andrés Román sean parte, pero hay una lista larga de veteranos y jóvenes que también piden pista como lo son Hugo Rodallega, Dayro Moreno, Jorman Campuzano, William Tesillo, entre otros experimentados, al igual que Juan Manuel Rengifo como el juvenil que sorprendería.

Sin embargo, Juan Manuel Rengifo viene dando de qué hablar con las titularidades en Atlético Nacional y con buenos rendimientos para ganarse un lugar en alguna lista oficial de la Selección Colombia. Seguramente, tomará la batuta de la nueva sangre del combinado nacional, pero se acerca el Mundial y quiere sorprender.

“LA EDAD NO IMPORTA” EL MENSAJE DE JUAN MANUEL RENGIFO A NÉSTOR LORENZO

Juan Manuel Rengifo se perderá el siguiente partido de la Liga BetPlay por una expulsión, pero su rendimiento y su forma de jugar es muy diciente para esperar por un llamado a la Selección Colombia. Rengifo afirmó en Despierta Win de Win Sports que, “trato de tener calma, ser consciente de que estoy haciendo las cosas bien y no lo haría si no tuviera los compañeros que tengo y el equipo que tengo en Nacional”.

Ese buen rendimiento también es parte de esa experiencia que le pueden brindar los jugadores veteranos en la institución. Sin duda alguna, el volante de 21 años habló sobre la Selección Colombia revelando que, “el contacto (con Selección Colombia) no se ha dado, pero ese tema es manejarlo con tranquilidad, de saber que estoy haciendo las cosas bien y si llega esa bendición de vestir la camiseta de la selección estaré muy contento”.

Acto seguido, por la edad pareciera como que las convocatorias llegarán después de la Copa del Mundo. No obstante, Juan Manuel envió un mensaje claro, “siempre que me muestran el apoyo lo agradezco. No es fácil reconocer a un jugador de otro equipo. En ese caso de la juventud siento que la edad no importa y si alguien lo está haciendo bien, pues puede tener la oportunidad. Eso ya es del profe, del cuerpo técnico si quieren tener a un jugador de las características mías”.

Un mensaje claro para Néstor Lorenzo, tal vez no para ahora, sino para un futuro, dado que no ha estado en el proceso y que, por varias ocasiones, la Liga BetPlay no es tan vista por el entrenador de la Selección Colombia en las diferentes convocatorias.

¿ESTARÁ JUAN MANUEL RENGIFO EN LA SELECCIÓN COLOMBIA?

Otro de los temas con Juan Manuel Rengifo es que ya hay varios volantes en esa posición del nacido en Bello hace 21 años. Lo complica el detalle del poco proceso que ha tenido en la Selección Colombia y el sobrecupo de creativos en donde tendría que competir con James Rodríguez, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero.

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Sin embargo, la posibilidad de que las selecciones convoquen a 26 jugadores le podría abrir un espacio a Juan Manuel Rengifo para ser parte de la Copa del Mundo. Parece difícil, especialmente por la insistencia de Néstor Lorenzo en que tendrá en cuenta en su mayoría a quienes han hecho parte del proceso.

Juan Manuel Rengifo fue una joya que se encontró tarde cuando llegó Diego Arias a Atlético Nacional. El volante no ha hecho parte de las convocatorias de la Selección Colombia ni prejuvenil ni juvenil y, seguramente, si hubiese explotado antes, podía estar con la Sub-20 en el Mundial de Chile en el 2025.

LAS SORPRESAS QUE PODRÍA TENER COLOMBIA EN EL MUNDIAL

Aunque no han hecho parte del proceso en lo que va del contrato de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia, Juan Manuel Rengifo es un nombre para tener en cuenta en el futuro. Además del antioqueño también aparece Kevin Viveros. El delantero del Athletico Paranaense es el goleador del Brasileirao y ascendió al club para esta temporada.

Kevin Viveros está en mejor momento que Rafael Santos Borré y podría ser una de las grandes novedades para pelear por un lugar en el ataque. Además, Jhojan Romaña que es figura en San Lorenzo en la Primera División de Argentina y Copa Sudamericana. Habrá que esperar las decisiones que tomará Néstor Lorenzo.