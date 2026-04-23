¿Gira de Néstor Lorenzo? Selección Colombia perfila la convocatoria para el Mundial

Néstor Lorenzo ya puso en marcha una gira estratégica por Europa con el objetivo de comenzar a perfilar la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial y, al mismo tiempo, preparar los decisivos compromisos ante Perú y Argentina por la Eliminatoria. El entrenador argentino visita a varios referentes del plantel en un momento determinante para su proceso.

Lorenzo perfila la nómina para el Mundial: previo hay dos amistosos de despedida

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La continuidad del técnico ha sido tema de debate desde la derrota en la final de la Copa América frente a Argentina. Aquel partido dejó inconformidad entre algunos aficionados por el rendimiento del equipo y por algunas decisiones tácticas que fueron ampliamente cuestionadas.

Pese a las críticas, y especialmente a la irregularidad de la Eliminatoria, Lorenzo se mantiene al frente del proyecto y enfocado en enderezar el rumbo luego de consolidar la clasificación al Mundial.

Uno de los principales señalamientos hacia el seleccionador ha sido la tardanza para hacer variantes en los partidos, además de sostener futbolistas que no atraviesan su mejor momento físico o deportivo.

Con ese panorama, la gira cobra especial importancia. Lorenzo buscaría conversar cara a cara con los futbolistas, revisar su actualidad en clubes y transmitir la idea futbolística para la siguiente doble jornada y por supuesto el Mundial (Partidos de despedida contra Costa Rica y Jordania).

Lorenzo, con la mente en Minnesota y en el Galatasaray; de James y de Dávinson y Yaser

De acuerdo con diferentes voces del entorno deportivo, una de las primeras paradas del entrenador habría sido con James Rodríguez. El capitán colombiano sigue siendo pieza central del seleccionado, aunque su falta de continuidad en clubes genera preocupación de cara a la cita orbital.

Otras de las versiones asegura que el DT ya comenzó a visitar a los jugadores, el Seleccionador de Colombia habría estado en el Centro Deportivo Florya Metin Oktay, lugar de entrenamiento del Galatasaray, donde se encuentran Davinson Sánchez y Yaser Asprilla.

Mientras el debate continúa en el país, el seleccionador trabaja lejos del ruido. Europa se convirtió en el escenario donde empieza a construirse la próxima convocatoria y, posiblemente, la base definitiva de Colombia rumbo al Mundial.