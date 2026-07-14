Nueva convocatoria de la Selección Colombia sub 19

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer una nueva convocatoria el director técnico César Torres para un microciclo de trabajo de la Selección Colombia sub 19, pensando en la participación en los Juegos Suramericanos y Centroamericanos y del Caribe 2026.

Los 23 jugadores citados se concentran desde el 13 hasta el 26 de julio en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol de Barranquilla.

Según explicó la FCF, "el cuerpo técnico desarrollará sesiones enfocadas en la consolidación del modelo de juego, el fortalecimiento de los aspectos técnico-tácticos y físicos, así como en la evaluación del grupo de jugadores que integrarán el proceso competitivo de la Selección Colombia Sub-19".

De la lista de convocados se destaca la presencia de Nicolás Arango Montoya como único futbolista que se desempeña en el exterior al ser parte de North Texas de Estados Unidos.

Lea también La revolución que propone Vélez para la Selección Colombia tras el Mundial 2026

Convocatoria Selección Colombia sub 19

Luis Eduardo Mena Padilla- Independiente Valle del Cauca

Nicolás Arango Montoya- North Texas

Deimer Estiven Longas Rivas- Deportivo Independiente Medellín

Duván Starlin Mina Aponzá - América de Cali

Carlos Mario Pérez Cueto- Junior F.C.

Edmilson Yosue Herazo Torres -Barranquilla F.C.

Simón García Valero- Atlético Nacional

Cristian Enrique Uribe Caro- Atlético Nacional

Daniel David Socarrás Villamil- Junior F.C.

Jhojan Felipe Zuñiga- Independiente Santa Fe

Jaidinson Córdoba Urrutia- Deportivo Independiente Medellín

Andrés Felipe González Mazuera- Independiente Santa Fe

Kener Nicolás González Mosquera- Internacional de Palmira

Matías Yuseth Orozco López- Deportivo Cali

Jesús David Chinchía Reales- Atlético Nacional

Tomás Blandón Correa- Águilas Doradas

Juan David Palacios Heredia- Independiente Valle del Cauca

Juan José Rosa Arboleda- Atlético Nacional

Juan Manuel Arango Tenorio- Deportivo Cali

Alam Stiven García Sandoval- Independiente Valle del Cauca

Miguel Ángel Marulanda Ramírez- Envigado F.C.

Santiago Arrechea Cárdenas- Orsomarso S.C.

Samuel Eulises Perea Mosquera- Bogotá F.C.