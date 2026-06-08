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Selección Colombia

Gustavo Puerta se destapó y mandó certero mensaje sobre su titularidad: “Es cierto”

El jugador habló en zona mixta y no se guardó absolutamente nada.
Carlos Cañas
Palabras de Gustavo Puerta.
Palabras de Gustavo Puerta. // @FCFSeleccionCol

El mediocampista Gustavo Puerta fue titular en la victoria de la Selección Colombia sobre su similar de Jordania, previo a lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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Colombia se llevó el triunfo

El partido terminó 2 goles a 0. Ambos tantos del combinado patrio fueron marcados por Jhon Arias, que milita en Palmeiras de Brasil. Gustavo Puerta fue vital para el primer tanto de la tricolor.

Puerta tuvo un compromiso bastante dinámico. A la marca iba con vehemencia, algo que se le pide mucho a los jugadores colombianos. En la entrega de la pelota fue preciso y no dudó al momento de apoyar en labores tácticas a sus compañeros.

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Piden a Puerta de titular en el Mundial

Debido a su gran juego, muchos hinchas de la Selección Colombia le piden al argentino Néstor Lorenzo que el jugador sea titular, por lo menos, en el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA.

Y bien, al respecto, una vez terminó el cotejo en territorio estadounidense, se pronunció el mismo Gustavo Puerta. Habló de la situación y destacó la calidad que tienen sus compañeros en el medio campo.

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Las palabras de Gustavo

Para mí es un sueño, es el sueño de niño, lo que he soñado toda mi vida, estar en un Mundial. El poder jugar de titular. Es cierto que vengo haciendo las cosas bien, pero tengo compañeros al lado que también tienen mucha calidad. Ahora seguirme preparando de la mejor manera y ya el profe tomará sus decisiones y verá quién irá de titular en ese primer partido”, manifestó, sin rodeos.

Solo hasta minutos antes del primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México se conocerá si Gustavo Puerta será titular o no. La probabilidad de que esto suceda es alta.



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