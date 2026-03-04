Hay salida en Selección Colombia: desvinculado por “presunta mala conducta”

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) vive momentos importantes en este inicio de año, el organismo tiene especial atención a lo que será la logística del equipo ‘Tricolor’ pensando en los eventos previos al Mundial 2026, donde recordemos habrá amistosos contra Croacia y Francia a finales de marzo y también partido de despedida en Bogotá el 29 de mayo.

La cita orbital de la FIFA es sin duda el evento más importante del año y la FCF tiene puesta su mayor atención en ello, sin embargo, no descuida las demás selecciones Colombia como el caso del equipo femenino que actualmente disputa la SheBelieves Cup en Estados Unidos y los otros conjuntos de categorías menores donde se presentó una importante salida.

La Selección Colombia Sub-15 se queda sin entrenador

De acuerdo con información del periodista Mariano Olsen de Win Sports, el entrenador antioqueño Deivy Mejía, fue desvinculado de su cargo como director técnico de la Selección Colombia masculina Sub-15 por presunto mal comportamiento.

El estratega había sido designado en ese cargo en julio del año pasado, hombre que goza de más de diez años de trayectoria en el fútbol aficionado, haciendo parte de clubes como Independiente Medellín, Palmazul, La 25 Export, Formantioquia, Belén La Nubia, Arco Zaragoza y la Selección de Antioquia.

Los logros de Mejía que lo avalaron para ser el DT de la Selección Colombia Sub-15

A falta de confirmación oficial por parte de la FCF, Deivy Mejía ya no será más el técnico del joven equipo ‘Tricolor’, recordando que el estratega antioqueño fue elegido por su amplia trayectoria trabajando con talentos emergentes.

Dentro de sus logros más destacados aparecen los campeonatos de la Liga Antioqueña de Fútbol (LAF) en las categorías Sub-12, Sub-14 y Sub-17, tres torneos nacionales DIFUTBOL con Arco Zaragoza, dos campeonatos interligas con la Selección Antioquia y un título en los Juegos Nacionales de la Juventud.