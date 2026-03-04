El verdadero objetivo de Colombia vs Argentina en la SheBelieves Cup

Por segunda vez la Selección Colombia fue invitada a la SheBelieves Cup, un torneo amistoso que organiza Estados Unidos. A primer turno, enfrentaron a Canadá en un partido en el que la superioridad de las canadienses se hizo notar con un 4-1. Afrontarán el segundo reto contra Argentina y cerrarán la participación frente a las estadounidenses, máximas potencias a nivel mundial.

Este partido contra Argentina promete mucho al ser un duelo de dos selecciones sudamericanas que se conocen a la perfección. Ahí está la necesidad y el objetivo real de estar en esta competencia y de enfrentarse a las ‘Albicelestes’. Además, Ángelo Marsiglia y sus dirigidas saben todo lo que está en juego con la Liga de Naciones que volverá en el mes de abril.

Colombia tiene que reaccionar a buen tiempo y sacar adelante los primeros tres puntos después de un debut negativo. Argentina va por lo mismo, pues, en el debut cayeron ante Estados Unidos con un marcador de 2-0. Duelo de derrotadas en la segunda fecha para no perder pisada. Lo hará con caras nuevas, pues, Maithé López es novedad en la concentración tras la expulsión de Gisela Robledo.

ÁNGELO MARSIGLIA REVELÓ EL VERDADERO OBJETIVO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA EN ESTE DUELO CON ARGENTINA

El partido en Columbus, Ohio será entre Colombia y Argentina con la necesidad de salir del fondo de la tabla. Esta es la segunda ocasión en la que las colombianas están en la competencia después de la experiencia en 2025, torneo en la que quedaron terceras tras superar a Australia, perder con Japón y Estados Unidos.

Aunque el primer reto es la SheBelieves Cup que servirá como preparación para la Liga de Naciones, Ángelo Marsiglia tiene un objetivo claro y sabe que esta competencia servirá para cumplirlo, “levantar cabeza y pensar en lo que se viene. Más allá de que es Argentina en esta SheBelieves Cup es importante para nosotros asumir este partido porque nos da jerarquía, nos da competencia, nos da competitividad”.

Todo esto sumará para cumplir la meta que es, “pensar en lo que va a ser la Fecha FIFA de abril que es supremamente importante y vital para nosotros porque queremos clasificar con rendimientos al Mundial. Queremos hacernos fuertes en dos partidos que vamos a tener en nuestra casa y en ese tercer partido que va a ser definitivo contra Argentina en suelo argentino. Entonces todo esto es de preparación, no podemos derrumbarnos por eso. Debemos pensar que somos grandes, que somos capaces y que vamos a seguir creciendo como selección”.

Por último, dejó claro que, “más que nada nosotros como equipo debemos creer, nosotros como selección tenemos que creer. Independientemente de los malos resultados o lo que se hable afuera, tenemos mucha fe en lo que hemos construido que no ha sido fácil. Vamos a trabajar con mucho orgullo, mucha sabiduría, inteligencia y mucha fe”.

EL CALENDARIO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA TRAS LA SHEBELIEVES CUP

Después de afrontar la SheBelieves Cup en Estados Unidos, el siguiente reto será el 10 de abril cuando se enfrenten en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali contra Venezuela, que en estos momentos es líder del certamen con ocho unidades. Nuevamente en ese mismo recinto deportivo enfrentarán a Chile cuatro días más tarde.

Abril terminará para la Selección Colombia con el duelo ante Argentina en la ciudad de Lanús. Esos tres partidos serán esenciales para sellar la clasificación directa al Mundial. En estos momentos, el combinado cafetero está en la cuarta casilla que dará paso al repechaje internacional.