La Selección Colombia está lista para debutar en la Copa del Mundo 2026 enfrentando este miércoles 17 de junio a Uzbekistán en el estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

Después de darse a conocer la alineación titular elegida por el director técnico Néstor Lorenzo, el grupo de jugadores saltó al gramado del estadio Ciudad de México para realizar el calentamiento previo.

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Increíble ovación a la Selección Colombia

Al momento de salir para hacer el calentamiento, los futbolistas de la Selección Colombia recibieron una increíble ovación por parte de los aficionados que colmaron el estadio.

Los primeros en ser aplaudidos fueron los guardametas Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero.

Posteriormente, el turno fue para el grupo de futbolistas de campo, que encabezados por James Rodríguez y Luis Díaz, recibieron la ovación de los hinchas colombianos.

Titular de Colombia Vs Uzbekistán

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez.