Confirmada la titular de la Selección Colombia para el debut ante Uzbekistán

Finalmente llegó el momento que todos los colombianos estaban esperando, el debut de la 'tricolor' en una nueva Copa Mundial luego de una extensa ausencia de ocho años.

Los más de 50 millones de colombianos llegan con la fe intacta y la ilusión por las nubes, en especial luego de haberse dado a conocer los 11 jugadores que saltarán a la cancha del Estadio Azteca como titulares en busca de los primeros tres puntos del Mundial.

Titular de Colombia confirmada para el debut del Mundial

El conteo regresivo empieza a llegar a su fin y cada vez falta menos para que se dé el pitazo en el Estadio Azteca y ruede la pelota en el partido entre Colombia y Uzbekistán.

La 'tricolor' claramente llega como favorito sobre el papel, pero tras los últimos resultados que se han visto en los primeros encuentros del Mundial todo podría llegar a pasar.

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Lo claro si es que Néstor Lorenzo tiene la obligación de debutar con victoria para hacer valer todo el proceso que ha llevado a cabo desde que tomó el mando y darle una enorme alegría a todos los hinchas que han estado acompañándolos, por lo que no se guardó nada en su titular y salió con:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez.

Además, es importante recordar que Portugal y Congo se repartieron los puntos con un empate 1-1, por lo que un triunfo los podría dejar como sólidos líderes del Grupo.

La IA predice el marcador de Colombia vs Uzbekistán

“Uzbekistán: Debut mundialista histórico para los Lobos Blancos. Dirige Fabio Cannavaro y tiene joyas como Abbosbek Fayzullaev de 22 años y Khusanov del Manchester City. Pero llegan con 2 derrotas en amistosos vs. Canadá 2-0 y Países Bajos 2-1”, añade.



“En el papel, es partido para sumar 3 y arrancar con pie derecho el Grupo K. Si Colombia mete uno rápido, Uzbekistán se abre y puede ser goleada. Si se cierra atrás, toca paciencia. Mi predicción: Colombia 2-0 Uzbekistán”, sentencia.

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Banderazo de Colombia antes del duelo contra Uzbekistán

Además, los aficionados colombianos, que en cada tanto entonaron cánticos dedicados al equipo y sus jugadores.

El lugar es conocido por ser el sitio de festejo de los mexicanos tras los triunfos de su selección.

Este martes, el defensor Santiago Arias y el delantero Luis Suárez expresaron su confianza en poder superar a un rival que elogiaron.