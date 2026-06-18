Selección Colombia: ¿Cuántos puntos necesita para clasificar a 16avos. de final?

La primera fecha del grupo K dejó una noticia que puede resultar muy favorable para la Selección Colombia en sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Portugal y República Democrática del Congo empataron 1-1 en el partido que abrió la zona, un resultado que comprimió la tabla desde el inicio y redujo el umbral de puntos que probablemente será necesario para asegurar la clasificación.

Formato de clasificación a 16avos. de final del Mundial 2026

A diferencia de anteriores ediciones del torneo, esta Copa del Mundo entrega más posibilidades de avanzar. Además de los dos primeros de cada zona, también accederán a los dieciseisavos de final los ocho mejores terceros de toda la fase de grupos.

Por esa razón, los cálculos son diferentes. Con tantos cupos disponibles y una gran cantidad de empates registrados en las primeras jornadas de varios grupos, el panorama es más favorable para selecciones que no logren terminar entre los dos primeros de su zona.

Colombia, con un triunfo y un empate estará en 16avos. de final del Mundial

En el caso de Colombia, alcanzar los cuatro puntos prácticamente garantizaría la presencia en la siguiente ronda. Una victoria y un empate en los tres partidos del grupo serían suficientes para ubicarse entre los equipos clasificados.

Incluso existe la posibilidad de avanzar con apenas tres unidades. Si la Tricolor logra una victoria y conserva una buena diferencia de gol, podría terminar como uno de los mejores terceros, especialmente si continúan produciéndose empates en otros grupos del campeonato.

De hecho, es posible que algunos terceros lugares terminen la fase de grupos con apenas dos puntos, producto de tres empates o de combinaciones similares que se han vuelto más frecuentes en este Mundial.

El empate entre portugueses y congoleños también significa que ninguno de los dos rivales directos de Colombia logró despegar en la tabla. En consecuencia, el grupo quedó completamente abierto para las tres fechas.

Próximos partidos de Colombia en el Mundial

Ahora la Selección Colombia deberá enfocarse en sus próximos compromisos, que serán frente a República Democrática del Congo el 23 de junio y posteriormente ante Portugal el sábado 27 de junio. Dos partidos que podrían definir no solo la clasificación a dieciseisavos de final, sino también el primer lugar del grupo K.