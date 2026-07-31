¿James Rodríguez ya tiene equipo? Rumores acercan al colombiano a importante liga

Una de las grandes incógnitas para todos los seguidores de la Selección Colombia es lo que sucederá con el futuro de James Rodríguez, quien, tras finalizar la Copa del Mundo, no ha dado señales de lo que será su nuevo club, teniendo en cuenta que su vínculo con el Minnesota finalizó.

Aunque todavía no hay un camino certero, se dio a conocer durante los últimos días que James Rodríguez estaría en el radar de uno de los grandes equipos del continente, que haría un gran esfuerzo económico para contratar al jugador de la selección Colombia.

James Rodríguez en el radar del América de México

El encargado de dar a conocer el rumor sobre el posible futuro de James Rodríguez fue TV Azteca, que reveló que todo parece indicar que el colombiano haría un esfuerzo para llegar al cuadro mexicano y poder continuar su carrera en una de las ligas donde ya estuvo.

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“A pesar de ser un nombre mediático y con un largo recorrido en Europa, el fichaje de James Rodríguez no sería una operación extremadamente costosa para el cuadro azulcrema. El colombiano se encuentra sin equipo tras haber finalizado su contrato con el Minnesota United de la MLS y ahora se encuentra en busca de un nuevo club. El América apareció en escena y el jugador está dispuesto a realizar un sacrificio para regresar a México este verano”, aseguró el medio.

Además, aseguró que la negociación se haría factible para el entorno del club y el jugador, ya que todo parece indicar que el volante estaría dispuesto a bajar sus pretensiones económicas para llegar al club.

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“Diversas fuentes señalan que el ex Real Madrid está dispuesto a rebajar sus pretensiones salariales para firmar contrato con el América. Es de público conocimiento que el mediocampista colombiano llegó a tener un salario cercano a los 5 millones de dólares por temporada en su reciente paso por Estados Unidos; sin embargo, ahora mismo está dispuesto a rebajar considerablemente esta cifra”, finalizó.

Otros clubes que coquetean con James Rodríguez

Cabe mencionar que tras finalizar la Copa del Mundo se conoció que la Lazio de Italia también estaría interesada por el jugador colombiano. Sin embargo, esta información no se ha confirmado, lo que aleja al cucuteño de jugar en las ligas más importantes de Europa.