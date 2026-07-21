James podría estar cerca de jugar con Cristiano Ronaldo en Al Nassr

El Mundial 2026 dejó varias sensaciones positivas con el pasar de los partidos, a España como campeona de una de las ediciones más especiales, la despedida de grandes figuras como Messi y Cristiano Ronaldo, pero también el protagonismo de la Selección Colombia.

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La 'tricolor' se robó varias miradas en el transcurso de la competencia por el buen rendimiento de jugadores como Gustavo Puerta y Daniel Muñoz. Sin embargo, así mismo hubo algunos futbolistas que dejaron una deuda pendiente como James Rodríguez, pero al que aún así se le podría abrir una importante puerta en el mundo del fútbol para jugar con Cristiano Ronaldo en Al Nassr gracias a la cercanía que tiene en este momento con Joao Félix.

Joao Félix acercaría a James a Al Nassr

James Rodríguez jugó de manera oficial su último Mundial con la camiseta de la Selección Colombia, aunque dejó una deuda deportiva pendiente, ya que su nivel no fue el mejor en el transcurso del certamen.

El '10' de la 'tricolor' no venía pasando por un buen momento, su rendimiento y la falta de entrenamiento fueron notorias, sumadas a un par de molestias físicas que se presentaron con el pasar de los partidos.

Finalmente Colombia se despidió en los octavos de final a manos de Suiza y junto con ello comenzó también la intriga con lo que pueda llegar a pasar con el futuro de James, el cual se vuelve a encontrar sin equipo.

Por el momento se han hablado de un par de intereses por parte de Lazio y América de México, pero no hay nada concreto. Aún así, se podría abrir una puerta más, ya que se encuentra entrenando junto a una de las figuras de Portugal, Joao Félix, quien también pertenece al Al Nassr, lo que podría acercar al capitán a un posible interés por parte del conjunto árabe.

James también podría jugar en América de México

James, como bien se sabe, estuvo con la Selección Colombia en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. La tricolor quedó eliminada en octavos de final a manos de Suiza.

Los próximos días serán más que importantes para conocer si James David Rodríguez continuará su carrera deportiva en el América de México. Los seguidores del 10 no ven con malos ojos su arribo al equipo.

“Después de su participación en el Mundial, el entorno de James Rodríguez ha sido sondeado por el América de México, aún sin negociación, pero hay interés por su calidad y el efecto colombiano que se generó en la participación en CDMX de la Selección Colombia”, comentó al respecto Paco Montes, reconocido periodista mexicano.

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James también suena para reforzar a la Lazio

James Rodríguez podría tener un nuevo destino en el fútbol europeo. El mediocampista colombiano despertó el interés de la Lazio, equipo de la Serie A de Italia que sigue de cerca su situación de cara al próximo mercado de fichajes.

La información fue revelada por el periodista italiano Rudy Galetti, reconocido por anticipar movimientos del mercado europeo. Según el comunicador, el conjunto romano mantiene monitoreado al capitán de la Selección Colombia tras su participación en la Copa del Mundo.