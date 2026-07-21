Minnesota United FC, equipo de la MLS de los Estados Unidos, se pronunció sobre el futuro de James David Rodríguez, considerado por muchos como el mejor jugador en la historia de la Selección Colombia de Mayores.



James, previo al inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, que ganó el combinado de España, vistió los colores del equipo en cuestión. El 10 no jugó muchos minutos allí.

Lea también James podría estar cerca de jugar con Cristiano Ronaldo en Al Nassr

Anuncio sobre James

Antes del mismo inicio de la máxima fiesta del deporte rey, se sabía que el exjugador del poderoso Real Madrid de España y del Bayern Múnich de Alemania no seguiría haciendo parte de las filas del Minnesota United FC.



Y bien, hace unas horas, el mismo equipo, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter, le agradeció al experimentado mediocampista ofensivo su tiempo en el club.

Lea también James Rodríguez podría jugar en la Serie A de Italia

Lo que dijo Minnesota

“Gracias por todos, James”, escribió la institución. Debido a que el paso de James David fue muy corto en el equipo de la MLS de los Estados Unidos, poco pudo brillar. De igual manera, miembros de la escuadra han entregado muy buenas reseñas sobre el 10.

Ahora, la gran incógnita es en qué equipo seguirá su carrera deportiva el nacido en la ciudad de Cúcuta. Sobre este tema, en los últimos días se conoció que el jugador despertó el interés del América de la Liga de México.

Lea también Gigante del continente se interesó en James Rodríguez

¿Dónde jugará James?

“Después de su participación en el Mundial, el entorno de James Rodríguez ha sido sondeado por el América de México, aún sin negociación, pero hay interés por su calidad y el efecto colombiano que se generó en la participación en CDMX de la Selección Colombia”, dijo Paco Montes, reconocido periodista mexicano.



Los próximos días o semanas serán más que importantes para conocer dónde jugará James Rodríguez. Muchos hinchas colombianos sueñan con un regreso al fútbol cafetero.