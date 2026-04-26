James Rodríguez piensa en Colombia y en el Mundial: "voy a llegar bien"

James Rodríguez dio un parte de tranquilidad a todos los aficionados de la Selección Colombia al disputar su primer partido como titular en la MLS con la camiseta del Minnesota United el sábado 25 de abril en la derrota de su equipo ante LAFC.

A pesar del mal resultado del Minnesota, el colombiano fue destacado, hasta el punto de ser elegido como MVP de 'The Loons', teniendo en cuenta el rendimiento y los números registrados durante el compromiso.

James se ilusiona con el Mundial

Al término del partido, James dejó un mensaje que ilusiona a los hinchas de la Selección Colombia con respecto al nivel en el que llegaría a la Copa del Mundo.

"Voy a llegar bien, voy a llegar de muy buena manera, todavía falta un mes y estoy entrenando bien. Al máximo me entreno a full, siempre lo he hecho y lo que me toque jugar va a servir", dijo James en diálogo con la prensa.

James y su estreno como titular en MLS

El mediocampista también se refirió a las sensaciones postpartido tras su primera titularidad en la MLS.

"Bien, me siento de muy buena manera, creo que para ser el primer partido aquí, creo que estuve bien. Lastimo que hemos perdido, pero bueno, no es cuanto queda, sino cuanto se influye dentro del campo. Hemos tenido chances claras y hay que seguir por el mismo camino, el martes tenemos partido de copa y tenemos que ganar, salir de muy buena manera", afirmó.

Rodríguez, que tuvo seis disparos al arco rival en el encuentro, reconoció que buscó su primer gol en la MLS.

"Quería hacer gol, por eso estaba intentando desde todo lado. En lo que yo le pueda aportar al equipo, ya sea jugando mucho o poco, siempre voy a querer estar bien, querer competir para poder ayudar y lo que me toque jugar, ahora faltan seis partidos para antes de la Copa del Mundo y estoy enfocado en todo lo que viene", explicó.

Próximo partido de James

James Rodríguez podría volver a tener actividad con el Minnesota United este martes 28 de abril en el duelo contra San José Earthquakes por los octavos de final de la U.S. Open Cup.

Por MLS, el próximos compromiso está programado para el sábado 2 de mayo frente a Columbus Crew.