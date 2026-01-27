¿James era el culpable? Di María lo apuntó en su salida del Real Madrid

Ya han pasado varios años desde que James Rodríguez dejó el Real Madrid y en un año clave por mantenerse dentro de la Selección Colombia en su último Mundial, el volante no ha podido conseguir equipo. Una novela interminable con puertas cerradas en la MLS y con el desinterés de jugar en la Liga BetPlay.

Por su parte, Ángel Di María, ya retirado de la selección de Argentina, firmó con Rosario Central para preparar su salida del fútbol. El argentino recordó su etapa en el Real Madrid que se dio cuando el extremo llegó en 2010 con José Mourinho. El portugués nunca dudó de las capacidades del ‘Fideo’ que se dedicó a ganar todo. Alzó seis trofeos y en 2014 tuvo que salir del cuadro ‘Merengue’.

En 2026, doce años después de su salida, Real Madrid sigue siendo todo para Ángel Di María. El argentino fue entrevistado por el Diario AS, y afirmó que nunca en su cabeza pensó en salir del cuadro español. Además, comentó que una de las razones fue por la llegada de James David Rodríguez.

ÁNGEL DI MARÍA Y LA LLEGADA DE JAMES RODRÍGUEZ AL REAL MADRID

Cuando estaba por salir del cuadro español, se rumoreó un montón de cosas, empezando por la supuesta exigencia de Ángel Di María de ganar el mismo salario que Cristiano Ronaldo, algo que en la entrevista con Diario AS, volvió a afirmar que eso nunca sucedió, “sí me dolió porque no me quería ir. Se dijo que quería ganar lo mismo que Cristiano, pero eso era mentira”.

Después de un gran Mundial de 2014 para Argentina y para Ángel Di María, se esperaba que el Real Madrid pudiera seguir contando con el extremo. Fue finalista y quedó subcampeón. Sin embargo, el club ibérico le envió una carta a Brasil pidiendo que no jugara la final ante Alemania. El ‘Fideo’ rompió la carta y coincidió con la llegada de James Rodríguez.

Y es que, el colombiano fue uno de los mejores jugadores del Mundial de 2014 al ser el goleador de la Copa del Mundo. Ahí llegó la oferta del Real Madrid que condicionó a Ángel Di María, “estaba muy feliz, había ganado la Champions y Ancelotti tampoco quería que me fuera, pero había llegado James y el que estaba en el mercado para poder salir era yo”.

Ángel Di María, además, reveló que nunca supo nada sobre el negocio con el Manchester United, su siguiente equipo después de salir del Real Madrid, “yo intenté quedarme hasta el último día. Pretendía seguir entrenando. Jugué la ida de la Supercopa frente al Atleti y en la vuelta ni me citaron porque ya habían llegado a un acuerdo con el Manchester United, algo que yo no conocía, y tuve que ver en casa cómo ganaba el título del Atlético”.

Afirmó que estaba muy contento en España con el Real Madrid. Además, el paso al Manchester United fue sumamente corto y con el pasar de los años, su esposa, Jorgelina Cardoso comentó que nunca se pudieron adaptar a la vida de Inglaterra, la comida y la forma de ser de los británicos.

James Rodríguez tuvo buenos números en sus primeras temporadas con el Real Madrid, siendo el jugador para reemplazar a Ángel Di María. En parte la salida del argentino se dio por ese fichaje estelar del colombiano, que en su momento fue una millonaria transferencia.