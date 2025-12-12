Colombia se quedaría sin partido de Fecha FIFA por 'culpa' del Mundial

Mucho se ha hablado de lo que será la preparación de cara al Mundial de 2026 para la Selección Colombia que tiene como objetivos medirse contra las mejores selecciones a nivel global para llegar de la mejor forma a ese partido frente a Portugal de la fase de grupos.

Francia se convertirá en uno de los principales rivales en marzo. Ese choque sería el final de la Fecha FIFA de dicho mes. El primer partido todavía no se ha definido y estaría lejos de cerrarse. Se especulaba que fuera contra su similar de Croacia que también sería un gran reto pensando en sumar regularidad para la Copa del Mundo.

En el 2025, a Colombia ya se le había caído un partido. La necesidad era medirse con una selección africana en la ventana de Fecha FIFA de noviembre. Nigeria iba a ser el rival, pero los nigerianos jugaron repechaje y no se pudo jugar. Ahora pasará algo similar por culpa del camino en el Mundial.

CROACIA VS COLOMBIA ESTARÍA LEJOS DE CONFIRMARSE

En el Mundial Colombia tendrá que medirse con Uzbekistán, repechaje internacional 1 que saldrá de Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo y Portugal. Si los colombianos pasan como segundos del Grupo K, les tocaría medirse con el segundo del Grupo L. En caso de ser líder de la zona, se podrían enfrentar contra el tercero del L, mismo caso si los cafeteros quedan terceros, pues les tocaría lidiar posiblemente con el líder del último grupo.

Ahí están Inglaterra y Croacia como posibles rivales de la Selección Colombia. Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores reveló que, “no se ha firmado todavía el partido contra Croacia y yo no sé, qué estarán pensando los croatas. Si yo fuera croata no jugaría contra Colombia ese amistoso. Ahora el asunto es qué consigo a esta altura porque todo estaba supeditado por el sorteo”.

Luego, afirmó que, “Francia no nos cayó en el lote y ese acuerdo entre Francia y Colombia es un acuerdo entre federaciones y está entre Washington y Orlando. Pero, el otro no se ha firmado, seguramente se firmará. Si yo fuera croata no lo jugaría, como colombiano tampoco. Porque es seguramente el rival que tendremos a continuación después de la fase de grupos”.

De acuerdo con las posiciones, a Colombia le puede tocar estos escenarios en dieciseisavos, “si clasificamos segundos nos va a caer Croacia o Inglaterra, lo más seguro Croacia. ¿Un amistoso cinco meses antes? No sé, no sé. Los croatas tienen su manera de pensar y nosotros también. La mía es no jugar ese partido. La cosa es con qué rivales”.

Bajo ese panorama, el partido entre Colombia y Croacia está en veremos y habrá que esperar cuál será el próximo rival en el mes de marzo para la preparación final de la Copa del Mundo de 2026. Este encuentro será en Estados Unidos.

LA SEDE DE PREPARACIÓN PARA EL MUNDIAL

Colombia jugará dos partidos en la altura en el Mundial. Enfrentará a Uzbekistán en la Ciudad de México y en Guadalajara frente al rival del repechaje internacional 1. El último juego frente a Portugal será en Miami. Con miras a afrontar el tema de la altitud, Néstor Lorenzo espera confirmar la sede del campamento de preparación.

Carlos Antonio Vélez afirmó en Palabras Mayores que Guadalajara será la sede de preparación de cara a los dos partidos que tendrán en la altura. La idea es llegar antes a dicha ciudad, jugar el primer partido en la capital de México y luego regresar a suelo tapatío.

También se jugaría un partido de despedida antes de viajar a las sedes mundialistas. Se buscaría rival y sede, pero, Carlos Antonio reveló que sería en una ciudad de altura. Bogotá y Medellín entrarían como posibles opciones.