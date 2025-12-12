Lorenzo habló: qué le falta al jugador colombiano y objetivo en el Mundial

Néstor Lorenzo se prepara para afrontar su primera Copa del Mundo como director técnico en propiedad. Al mando de la Selección Colombia, el entrenador argentino dejó claro, en diálogo con el portal oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, su gran objetivo en el Mundial.

Lorenzo explicó que quiere llevar al equipo nacional a lo "más alto posible", pero también fue mesurado al asegurar que pretende ir "partido a partido".

Lea también Colombia se quedaría sin partido de Fecha FIFA por 'culpa' del Mundial

"El objetivo es llevar a Colombia a lo más alto posible. Eso se da partido a partido a través de la preparación y de la competencia que tengamos", afirmó.

Lorenzo agregó al interior del cuerpo técnico hay un objetivo adicional, teniendo en cuenta los planes para lograr que Colombia llegue bien al certamen.

"Tenemos un objetivo claro, que nos llevará a que el resultado es la finalidad. Pero para llegar al resultado es importante trabajar día a día. Lo más difícil es dominar la parte mental y emocional de los jugadores", dijo.

Exigencia a los jugadores de la Selección Colombia

Néstor Lorenzo explicó que durante su trabajo en la Selección Colombia quiere que los jugadores demuestre su mejor nivel, pero además que den el salto a importantes clubes de Europa.

"Me gusta que los jugadores sean protagonistas en sus clubes. Jugadores en equipos grandes solo está Lucho Díaz. En los más grandes de Europa no tenemos presencia. Queremos que los jugadores que estén en equipos intermedios crezcan como crecieron los chicos del Crystal Palace (Daniel Muñoz y Jefferson Lerma). La idea es que todos jueguen en grandes equipos", afirmó.

¿Qué le falta al jugador colombiano?

Lorenzo también describió uno de los problemas que tiene el futbolista colombiano al afrontar momentos determinantes.

"El jugador colombiano tiene talento, buena condición física y alegría. Además les encanta ser protagonistas, pero hay momentos en e que no es protagonista y toca sufrir y son momentos que le falta aprender al jugador colombiano", dijo.