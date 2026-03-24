Jhon Córdoba tiene el objetivo claro con la Selección: “Vengo a aportar”

Uno de los jugadores que tiene un gran presente en el fútbol internacional es Jhon Córdoba, delantero del Krasnodar, que se ha convertido en una de las piezas fundamentales del equipo ruso, que sigue en su pelea de conseguir un nuevo título en el torneo local.

Ante su buen momento y su gran rendimiento en las últimas temporadas, Néstor Lorenzo ratificó a Córdoba como uno de los elegidos para representar la camiseta de la tricolor en los amistosos previos a la Copa del Mundo, lo que ilusiona al delantero con lo que podría ser su primera participación en una cita mundialista.

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Previo a lo que serán los dos retos del combinado patrio en la última semana de marzo, Jhon Córdoba dejó claro cuál será su objetivo con la Selección Colombia, además de lo que representa un nuevo llamado para vestir la camiseta tricolor en una nueva jornada de amistosos.

Jhon Córdoba ilusiona a la Selección Colombia

“La verdad es que es muy bueno llegar de esta forma a la Selección. Vengo a aportar todo lo que pueda para cumplir los objetivos. Vengo trabajando bien y voy a centrarme en estos dos partidos que vienen contra Croacia y Francia”, declaró el delantero del Krasnodar de Rusia.

Además, Córdoba se refirió a lo que será el compromiso contra la Selección de Croacia en Orlando, afirmando que este tipo de partidos son los necesarios para prepararse para la Copa del Mundo, la cual se ha convertido en el objetivo de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

“El juego contra Croacia será muy lindo. Es un partido digno y óptimo de Mundial. Esperemos estar a la altura”, terminó diciendo el delantero de la Selección Colombia, quien se postula para ser inicialista en el juego de este jueves 26 de marzo en el estadio de Orlando, Florida.

Colombia ya cuenta con 26 jugadores en concentración

A falta de dos días para lo que será el primer partido del equipo nacional, Néstor Lorenzo ya cuenta con la nómina completa para estos amistosos, lo que le da un parte de tranquilidad para poder analizar y poner lo mejor de su equipo en el juego en Orlando.

Los últimos jugadores en sumarse a la concentración de la Selección Colombia en Orlando fueron Deiver Machado, Luis Suárez y Jhon Lucumí, quienes este martes 24 de marzo tendrán su primer entrenamiento con sus compañeros en la sede deportiva del Orlando City.