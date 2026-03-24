Presidente de Independiente Rivadavia dio nueva versión sobre Sebastián Villa y la Selección Colombia

Daniel Vila, presidente del Club Sportivo Independiente Rivadavia, dio a conocer este martes 24 de marzo una nueva versión de la supuesta convocatoria de Sebastián Villa a la Selección Colombia.

El directivo aseguró en diálogo con Win Sports, que a Independiente Rivadavia llegó el 8 de marzo una comunicación por parte de la Federación Colombiana de Fútbol en la que se avisaba que Sebastián Villa podría ser convocado por parte del director técnico Néstor Lorenzo.

"Al club llegó el 8 de marzo una comunicación de la Federación Colombiana de Fútbol donde pedían la convocatoria del jugador para los partidos de la fecha FIFA. Indicaron que le iban a enviar los pasajes, después tengo entendido que se comunicaron desde la federación con Sebastián y le dijeron que tenía que sacar la visa. Él sacó la visa y cuando tenía el trámite listo ya había hablado con el técnico, lo volvieron a llamar y le dijeron que en este momento iban a esperar un poco y si seguía haciendo las coas, para la Copa del Mundo iba a llegar", dijo Vila.

Lo dicho por el presidente de Independiente Rivadavia confirma la versión que se dio a conocer con respecto a la inminente convocatoria de Sebastián Villa a la Selección Colombia.

Adicionalmente, lo expresado por Daniel Vila va en contravía a lo expuesto por Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, que aseguró que sí había bloqueado a Villa.

"El técnico lo llamó para avisarle que no iba a estar presente pocas horas después de confirmarle que sí. Yo hablé con el técnico y le expresé mi parecer que Sebastián venía haciendo un trabajo consistente en lo futbolístico y en lo mental. Él tenía mucha ilusión de jugar en Colombia, le dije que me parecía que haberlo llamado e ilusionado y después a las pocas horas bajarlo, le hacían un daño emocional", afirmó.

¿Villa irá al Mundial?

En medio de sus declaraciones, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, sorprendió al asegurar que Sebastián Villa sí sería convocado por Néstor Lorenzo para disputar la Copa del Mundo con la Selección Colombia.