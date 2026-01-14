Durán calienta todo en Colombia: cambio de planes para el Mundial 2026

Jhon Jader Durán vuelve a ubicarse en el centro del debate futbolero en Colombia. El delantero atraviesa uno de los momentos más determinantes de su carrera tras convertirse en protagonista del reciente título del Fenerbahce en la Superliga de Turquía, nada menos que en una definición cargada de tensión frente a Galatasaray, el rival histórico.

Su rendimiento, oportuno y decisivo, no solo lo consolidó como una pieza valiosa en el club de Estambul, sino que también reabrió la conversación sobre su futuro con la Selección Colombia, especialmente con la mira puesta en el Mundial 2026.

Durán, de apenas 22 años, encontró en el fútbol turco el escenario ideal para reencontrarse con su mejor versión. Lejos de la presión mediática que había rodeado etapas anteriores de su trayectoria, el atacante asumió un rol cada vez más influyente en el esquema ofensivo del Fenerbahce.

El campeonato obtenido ante Galatasaray no fue uno más. Además de su peso histórico, el clásico definió el rumbo de la temporada y exigió futbolistas capaces de responder en contextos de máxima exigencia. Allí apareció Durán, mostrando carácter, potencia y una lectura del juego que sorprendió incluso a sus críticos.

En Colombia, el debate es inevitable. El atacante ha estado ausente de las últimas convocatorias de la tricolor, en medio de rumores sobre problemas disciplinarios y supuestas diferencias con el cuerpo técnico. Situaciones que, si bien influyeron en su marginación temporal, nunca borraron del todo el potencial que lo llevó a ser considerado una de las grandes promesas del país.

De cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la Selección necesita alternativas ofensivas que combinen juventud, potencia y gol. En ese contexto, el nombre de Durán vuelve a surgir como una opción real para el ataque colombiano.

Fuentes cercanas al entorno del jugador aseguran que el delantero ha trabajado intensamente en su comportamiento fuera del campo, consciente de que el talento, por sí solo, no garantiza un lugar en una cita mundialista. El paso por Turquía no solo le permitió sumar minutos y confianza, sino también entender la importancia de la disciplina y la regularidad en la élite del fútbol internacional.

A falta de poco más de un año para la conformación de la lista definitiva, todo apunta a que Jhon Jader Durán podría convertirse en una de las sorpresas de Colombia rumbo al Mundial 2026. Su presente respalda la ilusión y su evolución invita al optimismo.

Si mantiene el nivel mostrado en la Superliga y logra alinear su talento con las exigencias del proyecto deportivo nacional, el atacante del Fenerbahce tiene argumentos suficientes para reclamar un lugar entre los elegidos.



