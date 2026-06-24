JuanFer Quintero advierte a Portugal: "oportunidad para dar el golpe de opinión"

La Selección Colombia aseguró la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo al derrotar este martes 23 de junio 1-0 a la República Democrática del Congo en partido válido por la fecha 2 del grupo K.

Con este resultado, el equipo nacional se adueñó de la primera posición del grupo K y se preparará para cerrar el calendario de la primera etapa enfrentando a Portugal.

"Dar un golpe de opinión"

Contra Portugal, la Selección Colombia espera dar un golpe de opinión, según explicó Juan Fernando Quintero.

"Portugal es una gran selección, queremos cerrar de la mejor forma contra un gran rival, tenemos una gran oportunidad para dar un golpe de opinión, vinimos a competir, a ganar y paso a paso vamos mejorando", dijo Quintero.

JuanFer, que disputó el segundo tiempo frente al Congo, y fue determinante en la victoria, se mostró satisfecho por la victoria.

"Estamos muy contentos, felicitó a los compañeros. Mejoramos mucho en este segundo partido, después de la primera actuación. Lo más importante era clasificar. Hoy sufrimos, pero más allá tuvimos muchas opciones de gol, hubiera sido el resultado más abultado y tranquilo para nosotros, pero es el Mundial tenemos que prepararnos para esto", explicó el mediocampista.

Finalmente, Quintero agradeció el apoyo de la afición en el estadio de Guadalajara.

"El apoyo de nuestro país es muy importantes, queremos darles muchas alegrías", dijo.