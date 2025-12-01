La FCF desveló la próxima sede de la Selección Colombia Femenina

La Selección Colombia Femenina podría tener nueva casa para las próximas fechas de la Liga de Naciones Femenina. Según confirmó este lunes el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, la posibilidad de que Cali sea la sede toma cada vez más fuerza.

El dirigente explicó a los medios, tras la ceremonia del Deportista del Año, que el estadio Pascual Guerrero es la opción principal y que la Federación analiza esta posibilidad desde hace varias semanas.

Próximos partidos de la Selección Colombia Femenina

Colombia, líder del torneo con siete puntos, descansará en la cuarta jornada y luego disputará dos partidos clave como local: el 10 de abril ante Venezuela y el 14 de abril frente a Chile, ambos duelos determinantes en la lucha por el cupo al Mundial.

Posteriormente, la Tricolor visitará a Argentina el 18 de abril, cerrando así su participación en esta fase de grupos, en la que mantiene buenas opciones de clasificación.

Cabe recordar que en la primera jornada, en el triunfo ante Perú, Colombia actuó como local en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, escenario que también había sido considerado nuevamente.

La intención de llevar los encuentros a Cali responde a aspectos logísticos, disponibilidad de estadio y respaldo del público vallecaucano, que suele acompañar masivamente al equipo femenino en grandes citas.

En la Federación confían en oficializar la sede en los próximos días, a la espera de detalles administrativos y operativos que aún están en revisión.

Las dos mejores selecciones de esta fase avanzarán directamente al Mundial Femenino 2027, mientras que la tercera y cuarta deberán disputar el repechaje, por lo que Colombia se juega partidos cruciales en abril.