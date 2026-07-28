[Video] Un polémico DT se ofreció a la Selección Colombia: "Yo puedo aportar"

Juan Carlos Osorio volvió a manifestar públicamente su deseo de trabajar con la Selección Colombia. El experimentado entrenador aseguró que le gustaría integrar el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo, quien fue ratificado recientemente al frente de la tricolor.

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Osorio quiere hacer parte del cuerpo técnico de Lorenzo

Durante una entrevista concedida a Win Sports este martes 28 de julio, el estratega aclaró que, por ahora, no busca asumir el cargo de entrenador principal. "Yo quiero hacer parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia", afirmó.

Osorio también anticipó las reacciones que podrían generar sus palabras. "Mañana muchos van a decir que me estoy ofreciendo; que lo piensen, yo solo quiero aclarar que Colombia, si quiere estar dentro de los mejores ocho del Mundial, debe mejorar la idea de juego y eso viene desde los equipos de formación y yo creo que le puedo aportar a mi país para eso", expresó.

El entrenador insistió en la necesidad de transformar el proceso de formación de futbolistas en el país. "Hay que tener un cambio radical en el fútbol base; España cambió la 'Furia Roja' por la posesión, después por la posición y ahora por la ubicación", señaló.

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Según Juan Carlos Osorio, Luis Díaz es de los mejores del mundo

Osorio también se refirió al papel de Luis Díaz en la Selección Colombia y consideró que el extremo necesita un mejor respaldo colectivo. "A mí me parece que Luis Díaz es de los tres mejores extremos del mundo, pero si no le ayudan es muy difícil; si el entrenador no le ayuda y no entrenan esas opciones, es muy complejo que pueda llegar a gol", comentó.

El técnico risaraldense ha generado polémica en el fútbol colombiano por su estilo de juego y por las constantes modificaciones tácticas que implementa, incluyendo el uso de futbolistas en distintas posiciones y una propuesta basada en la movilidad de todos sus jugadores.

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En su trayectoria dirigió a las selecciones de México, con la que estuvo presente en el Mundial de Rusia 2018, y Paraguay. Además, consiguió títulos como entrenador de clubes en Colombia, Brasil y Estados Unidos.

Su experiencia más reciente fue al frente del Remo de Brasil durante este año. Ahora, mientras Néstor Lorenzo continúa al mando de la Selección Colombia, Osorio dejó abierta la posibilidad de aportar desde un rol diferente, integrando el cuerpo técnico del combinado nacional.