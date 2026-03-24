Colombia mira de frente a Croacia y Francia: “Nosotros también tenemos figuras”

La selección Colombia tendrá su primera presentación en el 2026. El equipo de Néstor Lorenzo culmina detalles para lo que será el juego contra Croacia en Orlando, el cual servirá como preparación para la Copa del Mundo 2026, el gran objetivo del equipo cafetero.

Previo a este juego en Estados Unidos, varios jugadores del combinado nacional atendieron a los medios de comunicación y dejaron claro que estos dos partidos (Croacia y Francia) ayudarán para ganar confianza dentro del equipo y así llegar a la cita mundialista con la ilusión de hacer una gran actuación.

Colombia mira de frente a Croacia

Uno de los jugadores que se mostró tranquilo previo a este juego contra Croacia fue Johan Mojica, quien afirmó que la tricolor tiene grandes jugadores como sus rivales de esta doble fecha FIFA, razón por la cual no van a guardar nada y buscarán ganar los dos juegos amistosos.

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“Acá también tenemos a varias estrellas. Tenemos jugadores que llevan muchos años en el fútbol de élite y que tienen una gran actualidad. Estos partidos serán exigentes, pero estamos más pendientes de hacer nuestro trabajo para llegar de mejor manera al Mundial”, aseguró el defensa de la Selección Colombia.

Además, dejó claro que uno de los secretos que tendrá la Selección Colombia previo a la Copa del Mundo será la confianza dentro del plantel, por lo que buscarán hacer un gran trabajo contra Croacia y Francia para evitar errores y acoplar la idea que tiene el entrenador.

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“Nosotros tenemos que estar más pendientes de hacer bien nuestro trabajo, hacer bien el plan de juego que tenga el profe con el equipo. Lo más importante es que nosotros creamos en nuestras capacidades; creo que los equipos y las selecciones se hacen grandes cuando confían en sí mismos”, finalizó Johan Mojica.

Colombia ya cuenta con 26 jugadores en concentración

A falta de dos días para lo que será el primer partido del equipo nacional, Néstor Lorenzo ya cuenta con la nómina completa para estos amistosos, lo que le da un parte de tranquilidad para poder analizar y poner lo mejor de su equipo en el juego en Orlando.

Los últimos jugadores en sumarse a la concentración de la Selección Colombia en Orlando fueron Deiver Machado, Luis Suárez y Jhon Lucumí, quienes este martes 24 de marzo tendrán su primer entrenamiento con sus compañeros en la sede deportiva del Orlando City.