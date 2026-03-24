[VIDEO] Luka Modric espera por la Selección Colombia en el Miami Open

A pocos días del esperado amistoso entre Selección Colombia y Selección de Croacia, una de las grandes figuras del conjunto europeo, Luka Modrić, llamó la atención fuera de los terrenos de juego tras su aparición en el Miami Open.

Colombia vs Croacia juegan el próximo jueves 26 de marzo a las 6:30 p. m. Hora Colombia

El experimentado mediocampista aprovechó su llegada a Estados Unidos, donde Croacia afrontará la doble fecha FIFA, para asistir al prestigioso torneo de tenis que se disputa en Florida. Allí, Modrić se hizo presente para apoyar a su compatriota Marin Cilic, en una muestra de cercanía y respaldo entre referentes del deporte croata.

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La imagen del volante en las tribunas no pasó desapercibida, especialmente en la antesala de un compromiso clave frente a Colombia, que se prepara bajo las órdenes de Néstor Lorenzo para medir fuerzas ante un rival de alto nivel competitivo. El duelo servirá como parte de la preparación de ambas selecciones en su camino hacia el próximo Mundial.

Modrić, incluido en la lista de 26 convocados de Croacia que enfrentan a Colombia y Brasil

Modrić, incluido en la lista de 26 convocados, lidera una nómina que combina experiencia y juventud, y que también tendrá como reto un enfrentamiento frente a Brasil en esta misma ventana internacional. Su presencia garantiza jerarquía y manejo en el mediocampo, siendo uno de los jugadores más influyentes de su generación.

El partido entre Colombia y Croacia se disputará el próximo 26 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando, escenario que recibirá a dos selecciones con estilos distintos pero con el mismo objetivo: consolidar su idea de juego de cara a los desafíos venideros.

Mientras tanto, la aparición de Modrić en el Miami Open refleja un ambiente distendido previo a la competencia, aunque sin perder el foco en lo que será un exigente compromiso. La Tricolor tendrá al frente a un líder silencioso, que incluso fuera de la cancha sigue marcando diferencia y acaparando miradas.