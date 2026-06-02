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Selección Colombia

La Selección Colombia tira magia Vs Costa Rica: taco de Carrascal y túnel de Puerta

La Selección Colombia enfrentó a Costa Rica en amistoso de despedida antes de disputar la Copa del Mundo.
Daniel Zabala
Lujos de Jorge Carrascal
Lujos de Jorge Carrascal // AFP

La Selección Colombia enfrentó este lunes 1 de junio a Costa Rica en el estadio El Campín en el partido de despedida antes de emprender viaje a la Copa del Mundo 2026.

Desde los primeros minutos, el equipo nacional le brindó espectáculo a la afición que colmó las graderías del escenario.

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Jorge Carrascal y su magia en la Selección Colombia

Jorge Carrascal fue uno de los jugadores con mayor protagonismo al dejar algunos lujos en beneficio de la Selección Colombia.

Al minuto 3, Carrascal se asoció con Gustavo Puerta para generar peligro.

Después de recibir la pelota cerca del área de Costa Rica, el mediocampista de Flamengo sorprendió con un taco que mandó la pelota por el medio de las piernas de un rival con destino de Puerta.

Gustavo Puerta y un túnel como recurso

Al espectáculo se sumó Gustavo Puerta, que aprovechó la titularidad para demostrar todas sus condiciones para darle salida a la Selección Colombia.

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En el minuto 8, Puerta tomó la pelota cerca del área colombiana y al ser presionado por un rival utilizó como recurso hacerle un túnel a un rival para pasarle la pelota a Santiago Arias.

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