Selección Colombia sigue su preparación para la despedida en Bogotá

Semana importante para la selección Colombia. En medio de lo que será la Copa del Mundo, el equipo de Néstor Lorenzo comienza su concentración para el certamen internacional, sin antes olvidarse de lo que será el juego contra Costa Rica en Bogotá y Jordania en San Diego (USA).

Para lo que será el primer reto del equipo nacional en la capital de la república, Néstor Lorenzo comenzó sus primeros entrenamientos, que estuvieron compuestos por diez jugadores que hicieron trabajo de campo y gimnasio mientras se completa el grupo de 26 jugadores.

¿Qué jugadores están concentrados en Bogotá?

Por el momento, los jugadores que se encuentran en la concentración de la Selección Colombia son: James Rodríguez, David Ospina, Álvaro Montero, Camilo Vargas, Deiver Machado, Gustavo Puerta, Richard Ríos, Juan Camilo Portilla, Dávinson Sánchez y Santiago Arias.

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Se espera que durante las horas de la tarde-noche de este martes 26 de mayo lleguen cinco jugadores para terminar la jornada con 15 jugadores concentrados e iniciar la preparación para lo que será el juego de despedida en territorio colombiano contra Costa Rica.

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Cabe mencionar que Néstor Lorenzo no podrá contar con equipo completo para el juego contra Costa Rica, pues Daniel Muñoz y Jefferson Lerma llegarán sobre la hora a la concentración del equipo nacional, teniendo en cuenta que tienen la final de la Conference League con el Crystal Palace.

Cronograma de la Selección Colombia en Bogotá

Luego de darse a conocer los 26 jugadores convocados, Néstor Lorenzo comenzó las sesiones de entrenamiento de Bogotá, por lo que no quiere perder tiempo y tener las mayores sesiones de trabajo posible previo a lo que será el debut en la Copa del Mundo contra Uzbekistán.

Se espera que para el miércoles 27 de mayo, jueves 28 de mayo y viernes 29 de mayo, el combinado patrio haga sus respectivos entrenamientos de campo en la sede deportiva de la FCF que ayudarán a preparar lo que será el juego contra Costa Rica el próximo lunes 1 de junio.

Vale recordar que, por el cambio de fecha del partido, hubo algunos cambios en el cronograma de la selección, pues se tenía estipulado liberar a los jugadores durante el fin de semana de votaciones, pero hasta el momento no se ha confirmado si el cuerpo técnico daría autorización para realizar lo programado.