Lateral de la Selección Colombia cambia de club en Europa; está confirmado

El año 2025 va llegando a su final y los equipos del Viejo Continente van analizando posibles incorporaciones que les ayude a subir el rendimiento en el remate de la temporada, mercado de fichajes de invierno en Europa que tiene a un futbolista colombiano dentro de sus más probables movimientos.

Se trata del lateral izquierdo Déiver Machado, futbolista de 32 años que ha hecho parte de varias convocatorias de la Selección Colombia que dirige el técnico Néstor Lorenzo, jugador que después de 4 años y medio militando en el Lens de Francia, está cerca de cambiar de club.

Déiver Machado, a punto de cambiar de equipo en Europa

De acuerdo con diversos reportes de medios franceses, el exjugador de Millonarios, Atlético Nacional y Tolouse, ha llegado a un acuerdo para unirse al Nantes de Francia, un club que juega en la Ligue 1, pero que a diferencia del Lens pelea por salir de puestos de descenso en la presente temporada.









Los reportes indican que el lateral colombiano se sumará a los 'Canarios' a cambio de 500.000 euros, en un club donde Machado firmará un contrato por dos años y medio, esperando tener más actividad futbolística que la que viene sumando en el Lens, donde registra 5 partidos disputados en los 14 juegos que lleva la liga francesa.

Los laterales izquierdos que Colombia podría llevar al Mundial 2026

Déiver Machado lleva en total algo más de cinco años jugando en el Viejo Continente, sin embargo, eso no le garantiza estar incluido en la convocatoria final del técnico Lorenzo para lo que será el Mundial 2026, tendrá que ganarse su puesto y pelear la posición con otros laterales que podrían decir presente.

Es el caso del jugador de Pumas, Álvaro Angulo, el futbolista del Club América de México, Cristian Borja, y también el lateral del Mallorca, Johan Mojica, este último quien tiene más chances de ser convocado por sus constantes apariciones en los partidos de la Selección Colombia.