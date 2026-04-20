La Selección Colombia femenina cerró una exigente triple jornada en la Liga de Naciones Conmebol con un balance positivo, aunque con sensaciones encontradas tras el empate frente a Argentina. El equipo nacional sumó dos victorias ante Ecuador y Chile, además de una igualdad en territorio argentino, resultados que lo mantienen en la pelea por uno de los cupos al próximo Mundial. Sin embargo, para Linda Caicedo todavía hay aspectos importantes por corregir.

Linda Caicedo habló tras la triple jornada de Colombia: “Uno siempre quiere más”

La figura colombiana analizó el más reciente compromiso y reconoció que el rendimiento del equipo pudo ser mejor. Aunque valoró el punto conseguido en una plaza compleja, también admitió que quedó una sensación de deuda por lo mostrado en el campo.

“Bueno, yo creo que muy mejorable, más de una sabe lo que podíamos haber dado hoy, nos vamos con ese sinsabor. Pero bueno, es una plaza difícil, se suma de un punto y bueno, creo que también es importante reconocerlo”, expresó la atacante tras el empate con la Albiceleste.

El resultado permitió a Colombia completar una fecha FIFA favorable en números, con siete puntos de nueve posibles. Aun así, Linda dejó claro que la ambición del grupo va más allá de las estadísticas y que siempre se aspira a más.

“Bueno, tres partidos de estos y nos vamos con dos victorias, y un empate, pero bueno, a la final uno siempre quiere más. Sabe lo que puede dar y bueno, como te digo, ahora descansar, cada uno a sus clubes y a la vuelta sabemos lo mejorable de estos tres partidos”, comentó.

La Selección Colombia logró mantener el arco en cero frente a Argentina en Liga de Naciones

Uno de los puntos centrales en el análisis de la jugadora del Real Madrid fue la falta de contundencia ofensiva. Si bien Colombia logró mantener el arco en cero frente a Argentina, la delantera señaló que el equipo necesita aprovechar mejor las oportunidades generadas para marcar diferencias en partidos cerrados.

“Goles, el fútbol es eso. Yo creo que nos vamos con pocos goles, hoy arco en cero, pero también las opciones que tengamos tenemos que hacerlas. Así se ganan los partidos, es el fútbol y bueno, corregirlo y a la vuelta a tratar de hacernos fuertes”, aseguró.

Con el cierre de esta triple jornada, la Selección Colombia mantiene buenas sensaciones y argumentos para seguir soñando con la clasificación mundialista.