Lorenzo dejó atrás la polémica del mercado de fichajes previo al Mundial: “Es una satisfacción”

Ya todo parece estar listo para una nueva edición mundialista con la Selección Colombia que afrontará la séptima participación en su historia. Guadalajara será la casa de Néstor Lorenzo y sus dirigidos antes del primer partido, pero, por ahora, la preparación arranca en San Diego, California.

En Estados Unidos tendrán el partido definitivo previo al Mundial ante su similar de Jordania. Dos selecciones mundialistas que esperan ser protagonistas con grupos complicados, pero con la ilusión intacta para dejar en alto a sus respectivos países.

Los rumores pueden distraer un poco a los jugadores y cada día están saliendo nuevas versiones de intereses de equipos europeos en futbolistas convocados. Juan Camilo Hernández a la Premier League, Daniel Muñoz al Inter de Milan, Richard Ríos al Napoli, Gustavo Puerta que tendría hasta cinco clubes que lo están buscando para ficharlo, entre otros.

Lejos de distraer, Néstor Lorenzo indicó que siempre es una satisfacción que estén mirando a los jugadores convocados a la Selección Colombia y recordó el 2014 cuando James Rodríguez firmó con el Real Madrid, y otros movimientos.

¿PREOCUPA O ILUSIONA QUE EL MERCADO SE INTERESE POR JUGADORES COLOMBIANOS? NÉSTOR LORENZO DEJÓ POLÉMICAS ATRÁS

Una cita mundialista puede ser determinante para que los jugadores puedan cambiar de club en el futuro. Hacer un buen papel en el certamen orbital podría hacer realidad todos los rumores que giran alrededor de Gustavo Puerta, Richard Ríos, Dávinson Sánchez, Luis Javier Suárez, entre otros.

Por esta razón, el entrenador argentino dejó claro que, “después del tema de una eliminatoria el objetivo nuestro es que los jugadores del equipo local salgan a ligas mejores y que vayan creciendo como profesionales, que ganen campeonatos y que luego lleguen a aportar aquí.

Para nosotros es muy importante que crezcan en el más alto nivel y aspiramos a que lleguen más, pero nos da mucha satisfacción que despeguen. Hay facilidad para que los jugadores emigren a otros equipos. Tenemos el ejemplo de Luis Díaz en el más alto nivel. Es una satisfacción que se fijen”.

Luego se acordó de la anécdota del Mundial del 2014 con algunos movimientos a clubes grandes, entre ellos, el fichaje de James Rodríguez, “recuerdo que después del Mundial 2014 se fueron muchos a equipos grandes de Europa, para nosotros fue una satisfacción muy grande. Se convierten en jugadores élite que pelean Champions y copas internacionales”.

¿POR QUÉ ESCOGIERON A JORDANIA COMO RIVAL?

Sobre el amistoso que tienen el domingo y el rival que será Jordania, dejó claro que, “es una selección muy parecida tácticamente a Uzbekistán en cuanto a que juegan con línea de 5 con un 5-4-1 o un 5-3-2 como juega Uzbekistán. A veces representa además de la línea de tres en bloque medio”.

Posteriormente, indicó que no importa que sean parecidos, es cuestión de, “más que nada es prepararnos nosotros, más allá del rival si es parecido o no, son selecciones mundialistas y ha hecho buenos partidos. Lo que yo quiero es ver a Colombia más allá del rival cómo saber enfrentarlos y encontrar los caminos para llegar a la victoria. Ese es el desafío de este partido en particular”.

Por el parecido de ambas selecciones que serán rivales, uno en partido premundial y el otro en la Copa del Mundo, Néstor Lorenzo le dio la razón a la Federación Colombiana de Fútbol que confirmó este encuentro amistoso a diez días del debut ante Uzbekistán.

Además, sentenció que el objetivo es llegar a la final. Irán paso a paso para cumplir esa meta, pero sin duda alguna, ese es el anhelo que tienen en este momento. La historia arrancará en fase de grupos con Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.