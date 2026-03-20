Lorenzo evita la polémica ¿Merecía Villa ir a la selección?

La convocatoria de la Selección Colombia para la fecha FIFA de marzo dejó una ausencia que no pasó desapercibida. Cuando todo apuntaba a que sería una de las grandes sorpresas, finalmente Sebastián Villa quedó fuera de la lista, en una decisión que parece haber evitado una fuerte polémica.

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Lorenzo se inclinó por otras opciones en ataque

El técnico Néstor Lorenzo decidió no incluir al delantero de Independiente Rivadavia en la convocatoria para los amistosos ante Selección de Croacia y Selección de Francia.

La decisión contrasta con lo que se venía manejando en los días previos, donde varios reportes señalaban que Villa podría integrar el grupo de 26 jugadores citados.

En su lugar, el entrenador apostó por nombres como Carlos Andrés Gómez, Jhon Córdoba, Johan Carbonero, Luis Díaz, Luis Suárez y Rafael Santos Borré para conformar el frente de ataque.

Un buen presente que no alcanzó

Villa llegaba con argumentos deportivos para ser tenido en cuenta. Fue una de las piezas clave en la consagración de su equipo en la Copa Argentina 2025, donde vencieron a Argentinos Juniors en la final.

Su rendimiento en el fútbol argentino había reabierto el debate sobre su regreso a la Selección, generando expectativa y también opiniones divididas en el entorno del equipo nacional.

Una decisión que evita ruido innecesario

Más allá de lo futbolístico, la no convocatoria de Villa también puede interpretarse como una decisión para evitar controversias en el entorno de la Selección Colombia.

Lorenzo optó por mantener la línea de su proceso y priorizar la estabilidad del grupo en una etapa clave de preparación, con el Mundial cada vez más cerca.

Así, la ausencia de Villa cierra un capítulo que prometía generar debate y deja claro que, al menos por ahora, el atacante no hace parte de los planes inmediatos del combinado nacional.