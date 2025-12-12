Colombia eligió sede para preparar el Mundial: ¿Bogotá es opción?

La Selección Colombia conoció su grupo de la Copa del Mundo de 2026 en donde compartirá la zona K con Uzbekistán, el repechaje internacional 1 que saldrá de Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo y Portugal como su tercer rival.

Los dos primeros encuentros frente a Uzbekistán y contra el repechaje internacional se jugarán en ciudades de altura como el México D.F. y Guadalajara respectivamente. Rematará en Miami con la ola de calor fuerte. Néstor Lorenzo no quedó tan satisfecho con las sedes de los partidos, pues esperaba que no salieran de Estados Unidos.

Néstor Lorenzo analizó las sedes y los trayectos y sentenció que, “arrancamos en la altura, bajamos a Guadalajara y luego al llano de Miami. Vamos a tener que elegir bien el tema de la sede, ya tenemos alguna idea y la preparación previa. Se va a quedar el preparador físico viendo las sedes y los lugares de entrenamiento”.

Con las miras para los dos partidos en la altura, el entrenador argentino tiene claro que la preparación debe ser en ciudades altas, “la sede podría ser en México o el sur de Estados Unidos, pero el tema de la altura nos condiciona. Hay que planear bien la preparación. Hay que darle para adelante y trabajar para tener la mejor logística posible”.

LA SEDE DE CAMPAMENTO PARA LA SELECCIÓN COLOMBIA ANTES DEL MUNDIAL

Teniendo claro que la idea es prepararse para vencer a la altura, sonó Bogotá como una de las posibles sedes para trabajar en sesiones de entrenamiento junto con listas preliminares antes de elegir a los 26 que están permitidos para el Mundial. Sin embargo, la capital colombiana parece haber perdido ventajas.

De acuerdo con información de Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores, el seleccionado colombiano ya se ha puesto a revisar las sedes de la fase de grupos en donde jugará. De hecho, todo parece indicar que eligieron sede de campamento que será nada más ni nada menos que Guadalajara.

“Colombia tiene en este momento pensado montar su cuartel general de la primera etapa del Mundial en Guadalajara. Desde ahí ir a Miami al último partido de la fase de grupos. La idea general es quedarse en Guadalajara. No quiere altura el técnico de la selección”, inició Carlos Antonio Vélez.

Luego complementó, “van, juegan en Ciudad de México y regresan a Guadalajara donde irán a jugar después y viajan a Miami. La idea original entonces es cuartel general en Guadalajara”.

PARTIDO DE DESPEDIDA CON PLANES PARA EL MUNDIAL

Por su parte, Carlos Antonio Vélez también confirmó que se tiene pensado hacer un partido de despedida como ha sido la costumbre en anteriores ediciones mundialistas, “se va a jugar un partido de despedida, lo que no está claro es donde ni rival. Hay una idea que podría funcionar y es que se juegue en la altura porque el primer partido es en altura, sería lo lógico”.

La exigencia de esta Copa del Mundo con un partido en altura y uno en la altura media pueden comprometer, “en atención a que este Mundial nos va a hacer jugar un partido alto alto, y otro en altura media es aconsejable y recomendable que algún partido se juegue en la altura. Como los amistosos de marzo serán en Estados Unidos lejos de la altura, quedaría la Fecha FIFA de junio antes de partir suele hacerse un partido de despedida contra cualquier y podría aprovecharse un estadio de altura que podría ser Medellín o Bogotá”.

Así las cosas, el campamento será lógico en una sede de altura que puede aclimatar bastante al combinado nacional para afrontar los primeros dos retos mundialistas frente a Uzbekistán y el repechaje internacional 1. Habrá que esperar rival del partido de despedida en donde se podría gestionar un amistoso en Bogotá.