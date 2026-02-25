¿Qué pasa con Linda Caicedo? DT de Selección Colombia dio detalles

Ángelo Marsiglia, director técnico de la Selección Colombia femenina de mayores, habló este miércoles 25 de febrero antes del viaje que emprenderá el equipo nacional a Estados Unidos en donde disputará la She Believes Cup 2026.

Al entrenados nacional se le consultó especialmente por la situación de la delantera Linda Caicedo, quien despertó preocupación, luego de sufrir un golpe en su más reciente partido con Real Madrid, en el que las merengues se impusieron 2-0 al Tenerife.

Caicedo fue titular en el compromiso, pero fue sustituida tan solo 12 minutos después del pitazo inicial.

A pesar de la alerta generada, Marsiglia aseguró que la atacante no tendrá problema para sumarse a la concentración de la Selección Colombia y se tiene previsto que se integre a los trabajos en Estados Unidos.

"Linda está bien, va a llegar directamente a Estados Unidos. Está un poco cargada y tuvo un golpe en el tobillo, pero más que el golpe, salió del partido (en Real Madrid) por que tuvo un chuzón en el ojo. Está bien y la van a ver ahorita en la She Believes Cup", dijo.

Disputar la She Believes Cup

Ángelo Marsiglia también dio a conocer la importancia que tendrá la participación de la Selección Colombia en la She Believes Cup.

"Es importante esta fecha FIFA. Es importante para nosotros por que nos hace crecer como selección y federación. Será un simulacro de competencia para lo que vamos a vivir en la fecha FIFA de abril que será por los puntos. Vamos a querer salir a ganar cada partido, tenemos rivales muy exigentes y eso es lo que nos ha hecho crecer", explicó.

Calendario de Colombia en la She Believes Cup

Marzo 1

Canadá vs. Colombia

Hora: 2:00 p.m. (hora COL)

Estadio: GEODIS Park Nashville, Tenn.

Marzo 4

Argentina vs. Colombia

Hora: 3:30 p.m. (hora COL)

Estadio: ScottsMiracle-Gro Field Columbus, Ohio

Marzo 7

USA vs. Colombia

Hora: 3:30 p.m. (hora COL)

Estadio: Sports Illustrated Stadium Harrison, N.J.