Alejandro Restrepo, como bien se sabe, dejó hace muy poco tiempo su cargo como director técnico del Deportivo Independiente Medellín (Dim). Sebastián Botero, de manera interina, lo está reemplazando.



Desde hace varias semanas se ha mencionado que Leonel Álvarez, de cara a la siguiente temporada, sería el entrenador que reemplazaría de forma definitiva a Restrepo. Resta que este asunto se haga oficial en los próximos días.

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Restrepo, sondeado por varios clubes

Tras su salida del poderoso de la montaña, que no clasificó a las finales de la liga colombiana del primer semestre del año, a Alejandro Restrepo se le ha vinculado con varios clubes del rentado cafetero y con algunos del fútbol del exterior.



Y, precisamente, el futuro del exentrenador del Deportivo Pereira y Atlético Nacional de Medellín estaría, al parecer, en el balompié extranjero. Un equipo sudamericano estaría interesado en hacerse con los servicios del antioqueño.

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Bolívar, el equipo que estaría interesado en Restrepo

Se trata de Bolívar de Bolivia, que de manera habitual suele disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes internacional más importante y competitivo de esta parte del mundo.

“De no haber ninguna sorpresa, el colombiano Alejandro Restrepo será el nuevo DT de Bolívar de Bolivia. Se impone el candidato Nro. 1 del Director Deportivo Sebastián Lopera”, informó al respecto el periodista Agustín Suárez, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

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Días importantes para el futuro del DT

Las próximas semanas serán más que clave para conocer si la vinculación del director técnico colombiano Alejandro Restrepo al Bolívar de Bolivia se termina concretando o no. Habrá que esperar para conocer qué sucederá con el tema.



Alejandro Restrepo, a lo largo de su carrera como entrenador principal, se ha caracterizado por un juego ofensivo y equilibrado al mismo tiempo. Es un estratega versátil que puede poner a jugar bastante bien al equipo al que dirija.