Los tres cambios de Lorenzo en Colombia Vs Portugal en la Copa del Mundo

La Selección Colombia cierra este sábado 27 de junio la fase se grupos de la Copa del Mundo enfrentando en el estadio de Miami a Portugal en duelo de la fecha 3 de la zona K.

El compromiso será determinante para definir el futuro del grupo K y los rivales de Colombia y Portugal en la ronda de dieciseisavos de final.

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Lorenzo sorprende con tres cambios en la titular

En la previa del partido, Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, sorprendió con tres cambios en la alineación titular, teniendo en cuenta los partidos que disputó el equipo nacional contra Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

Y es que Lorenzo decidió darle descanso a los laterales Daniel Muñoz y Johan Mojica y además cambió a su centro delantero Luis Javier Suárez, ya que en su lugar fue alineado Jhon Córdoba.

Titular de Colombia Vs Portugal

Camilo Vargas, Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Jáner Lucumí, Déiver Machado; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Luis Fernando Díaz y Jhon Córdoba.

¿Cómo VER EN VIVO Colombia Vs Portugal por la Copa del Mundo?

El partido entre la selección Colombia contra Portugal por la fecha 3 del grupo K en la Copa del Mundo se jugará este sábado 27 de junio a partir de las 6:30 de la tarde, horario colombiano.

Todas las emociones del duelo se podrán vivir EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN desde las 4:30 de la tarde.

El partido también contará con transmisión a través de la APP del Canal RCN y el canal de YouTube del Canal RCN desde las 6:00 P.M.