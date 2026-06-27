Colombia buscaría repetir la historia del Mundial 2014: dato ilusiona vs Portugal

El partido más esperado de la fase de grupos del Mundial y que tendrá la mirada de varios fanáticos, sobre todo colombianos en el Hard Rock Stadium de Miami ya es una realidad. Colombia será 'local' frente a Portugal en un duelo atractivo que promete bastante para sellar la clasificación como primeros de la tabla.

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Néstor Lorenzo y sus dirigidos tienen la chance de sellar el camino en la primera instancia líderes con tres victorias, aunque el empate también les dará la mano en ese sentido. A Portugal solo le sirve sumar de a tres para poder quedarse con ese primer puesto.

La ambición colombiana no se detiene y el cuadro sudamericano espera mantener el liderato con puntaje perfecto y mantener el invicto con nueve unidades. Bajo ese panorama, Colombia podría repetir un dato por segunda ocasión que recuerda bastante a la mejor Copa del Mundo que tuvieron en 2014.

COLOMBIA QUIERE TERMINAR LA FASE DE GRUPOS CON VICTORIAS

De la mano de José Néstor Pékerman como entrenador en posesión y de Néstor Lorenzo como uno de los asistentes de la Selección Colombia, clasificaron al Mundial de 2014 y al del 2018. En Brasil les tocó lidiar con Grecia, Costa de Marfil y Japón.

El mejor Mundial de Colombia empezó con tres victorias de manera holgada contra Grecia y Japón y una por lo justo con Costa de Marfil. En octavos de final superaron a Uruguay y llegaron a cuartos de final cayendo ante Brasil. El detalle pasa porque en la fase de grupos ganaron los tres partidos.

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Luego atendieron al Mundial del 2018 en Rusia en el que pretendían hacer lo mismo que en Brasil. Sin embargo, en un grupo similar con Japón, Senegal y Polonia, el debut terminó con una derrota de 2-1 frente a los japoneses y dos victorias ante los senegaleses y polacos.

No estuvieron en el Mundial de 2022 y ahora tendrán una nueva chance en la Copa del Mundo de 2026. Colombia inició el camino con triunfos frente a Uzbekistán y República Democrática del Congo y ahora tendrán que superar la dura prueba ante Portugal para emular lo hecho hace 12 años con puntaje perfecto en fase de grupos.

COLOMBIA ANTE SELECCIONES EUROPEAS EN EL MUNDIAL

En las copas del mundo, a Colombia le ha tocado lidiar en varias ocasiones con selecciones del continente europeo. La más recordada y fresca de los últimos años fue la del 2018 con un empate frente a Inglaterra y una derrota en los penales. Sin embargo, han podido conseguir importantes victorias en estos choques con países de Europa.

La primera victoria fue en la tercera participación en Mundiales de Colombia en 1994. Los goles de Hernán ‘Carepa’ Gaviria y de Harold Lozano fueron fundamentales para superar a Suiza con un 2-0 en Estados Unidos. Posteriormente, en el 2014 salieron victoriosos contra Grecia con un 3-0 gracias a Pablo Armero, Teófilo Gutiérrez y James Rodríguez.

En 2018, les tocó lidiar contra Polonia y nuevamente, sacaron adelante el marcador con un 3-0 con las anotaciones de Yerry Mina, Radamel Falcao García y de Juan Guillermo Cuadrado. Ahora en el 2026 tienen otra chance de oro ante Portugal para sumar de a tres en los tres partidos de la fase de grupos y seguir en racha contra europeos.