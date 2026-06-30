Lucho Díaz se enfrentará a uno de sus verdugos en el Colombia Vs Ghana

Luis Fernando Díaz se ha consolidado como una de las figuras de la Selección Colombia y del fútbol mundial, teniendo en cuenta las brillantes actuaciones que ha tenido en Porto, Liverpool y en la última temporada en Bayern Múnich.

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Adicionalmente, el extremo de 29 años ha ratificado lo hecho a nivel de clubes con la camiseta de la Selección Colombia al ser uno de los hombres de confianza del director técnico Néstor Lorenzo.

Actualmente, Lucho brilla con Colombia en la Copa del Mundo, en donde ya registra un gol y una asistencia.

Luis Díaz se reencontrará con un verdugo

Después clasificar como primero del grupo K, la Selección Colombia se enfrentará este viernes 3 de julio con Ghana en duelo válido por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

El compromiso entre colombianos y africanos también significará el reencuentro que tendrá Luis Díaz con uno de sus verdugos en su paso por la Premier League con la camiseta de Liverpool.

Y que Lucho se enfrentará nuevamente con el mediocampista Thomas Partey, quien vistió la camiseta de Arsenal entre 2020 y 2025.

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Díaz tuvo en octubre de 2022 un fuerte encontronazo con Partey durante un partido en el Emirates Stadium de Londres, que le generó una seria lesión en los ligamentos de su rodilla izquierda.

A pesar de que en un principio la lesión no se consideró de gravedad, con el pasar de los días se confirmó que el colombiano iba a ser sometido a una cirugía, que le impidió tener actividad hasta abril de 2023.

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Tras recuperarse del problema en la rodilla, Luis Díaz retomó su mejor nivel hasta el punto de ratificar su condición de figura de Liverpool, club con el que logró el título de la Premier League en la temporada 2024/2025.

En cuanto a Partey, el mediocampista dejó el Arsenal y actualmente defiende los colores del Villarreal de España.