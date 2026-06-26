Bayern se acordó de Luis Díaz en pleno Mundial: el premio que ganó en Alemania

Luis Fernando Díaz Marulanda está contagiando a propios y a extraños en su primer Mundial. El guajiro ya suma un gol y una asistencia en dos partidos disputados hasta la fecha. Además, fue determinante en la segunda fecha contra República Democrática del Congo con dos anotaciones que fueron anuladas.

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Mientras se está divirtiendo en su primera cita mundialista con la Selección Colombia, el Bayern Múnich no ha dejado de estar pendiente del colombiano, y de diferentes jugadores que forman parte del cuadro bávaro como Harry Kane, Jamal Musiala, Hiroki Ito, Dayot Upamecano y ahora, Ismael Saibari que ha dado de qué hablar como el goleador de Marruecos.

Sin embargo, todos los reflectores parecen estar señalando a Luis Díaz que, antes de enfrentar a Portugal, el Bayern Múnich envió un mensaje clave para aumentar la ambición y la ilusión con el extremo colombiano. Los alemanes recordaron al extremo por haber marcado el mejor gol de la Bundesliga.

“PRODIGIOSA TÉCNICA FUTBOLÍSTICA”; EL CLARO MENSAJE DE BAYERN A LUIS DÍAZ

En este Mundial, Luis Díaz espera seguir dando de qué hablar en las siguientes instancias. Ya está clasificado para disputar los dieciseisavos y sigue mentalizado a hacer historia en el torneo, especialmente por el buen nivel que tiene desde el Bayern Múnich y ahora con la selección.

Bayern Múnich lanzó una encuesta para definir el mejor gol de la Bundesliga y los fanáticos del cuadro bávaro no dudaron en elegir la anotación de Luis Díaz. Un gol que el guajiro ve varias veces y todavía no se cree cómo logró anotar con poco ángulo ante Unión Berlín.

Ganó el balón en línea de fondo y sacó un riflazo que se coló en la portería de Unión Berlín. En la página del Bayern escribieron, “fue un gol que reflejó a la perfección la mentalidad de Luis Díaz y su prodigiosa técnica futbolística. Tras un pase ligeramente desviado de Josip Stanišić, el colombiano se hizo con el balón con una entrada deslizante justo antes de que saliera del campo. Con un movimiento magistral, dejó atrás al defensa del Union Berlin, Janik Haberer, y disparó desde la línea de fondo, batiendo al portero del Berlin, Frederik Rönnow, y enviando el balón al fondo de la red.

Este increíble gol, fruto de una alegría desbordante, no solo desató la euforia de su compañero Stanišić durante la celebración, sino que también hizo vibrar de júbilo a la afición del Bayern de Múnich. Los aficionados del equipo campeón eligieron el gol marcado por el atacante que puso el 1-1 en el partido de la Bundesliga a domicilio entre el FC Bayern y el 1. FC Union Berlín (2-2) el pasado noviembre como su gol de la temporada 2025/26”.

LUIS DÍAZ NO DEJA DUDAS CON SU ANOTACIÓN: “GOL DEL AÑO 2025”

Sin duda alguna, ese gesto de talento por parte de Luis Díaz dejó claro el buen momento que tiene el colombiano tanto en Alemania como en la Selección Colombia. Bayern también escribió que, “el gol había sido elegido previamente como Gol del Año 2025 por el programa deportivo alemán Sportschau en enero”.

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Recalcaron además que, “en la votación de los aficionados del FC Bayern Munich al final de la temporada, el gol de Luis Díaz ganó de forma contundente con el 53,8 por ciento de los votos, muy por delante de los dos goles de Michael Olise contra el Real Madrid (15,8 por ciento) y el VfL Wolfsburg (6,7 por ciento)”.

La temporada de Luis Díaz fue atractiva con 26 anotaciones y 19 asistencias con Bayern. El mensaje del cuadro alemán sentenció, “el colombiano demostró ser una pieza clave desde el principio en su primera temporada con el equipo bávaro, marcando el ritmo del ataque del Bayern y conquistando la liga alemana, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania. ¡Ya esperamos muchos más goles y éxitos de Lucho con la camiseta del Bayern!”