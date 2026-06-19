El pasado miércoles 17 de junio, la Selección Colombia de Mayores se enfrentó con Uzbekistán por la primera jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El partido se llevó a cabo en el estadio Ciudad de México, antes Azteca. El mítico escenario deportivo contó con la presencia de más de 79 mil hinchas colombianos. El estadio se pintó de amarillo.

Colombia debutó con victoria

El debut del combinado nacional fue por todo lo alto. El equipo que es dirigido por el argentino Néstor Lorenzo ganó 3 goles a 1. La Selección Colombia es líder de su zona con tres puntos.



El extremo izquierdo Luis Fernando Díaz Marulanda, que milita en Bayern Múnich de la Bundesliga alemana, fue elegido como la gran figura del encuentro. Lucho marcó un gol y puso una asistencia.

Las palabras de Lucho

Tras el partido, hace apenas unos minutos, el mismo Lucho Díaz se pronunció a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter, y no ocultó su felicidad por su debut en la Copa del Mundo.

“Agradecido con Dios por estar jugando mi primer mundial, marcando gol, asistiendo, cumpliendo sueños y con los 3 puntos. Me siento orgulloso de representar a Colombia en el escenario más grande del fútbol. Gracias a todos por su apoyo”, manifestó.

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Puerta también habló

Otro de los que habló, en su momento, fue Gustavo Puerta, quien tuvo un gran desempeño. “La verdad, que muy contento, muy emocionado por haber comenzado un campeonato del mundo. Lo soñé, soñaba siempre con estar en la convocatoria, con ser elegido y, bueno, hoy Dios me puso en el camino a estar de titular. No me lo creía al principio, pero bueno, gracias a Dios pude hacer un gran trabajo. Y bueno, esto se lo dedico a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a toda esa gente, a mis padres que siempre me han apoyado. Y quiero también mandar un saludo a todo el pueblo victoriano, que debe estar orgulloso de este hijo que hace las cosas bien”, dijo en entrevista con el Canal RCN.



“Bueno, nosotros desde el principio tenemos un objetivo claro: llegar a la final. Pero eso es paso a paso. Hoy era el primer paso, hoy era el primer objetivo; gracias a Dios lo cumplimos. Ahora queda disfrutar de la noche, celebrar, y mañana ya pensar en el segundo partido que nos dará la clasificación”, sentenció, entre otras cosas más.



