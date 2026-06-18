Luis Díaz mostró 'finura' y fue figura en Colombia vs Uzbekistán

La Selección Colombia debutó con una victoria 3-1 sobre Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y gran parte del protagonismo se lo llevó Luis Díaz, quien volvió a demostrar por qué es considerado el mejor futbolista colombiano de la actualidad.

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El extremo del Bayern Múnich fue determinante en el compromiso disputado en el Estadio Ciudad de México, participando directamente en dos de las tres anotaciones con las que la tricolor sumó sus primeros tres puntos en el grupo K.

Así fue el partido de Luis Díaz

Díaz disputó 89 minutos y abandonó el terreno de juego en el tramo final del encuentro para darle paso a Carlos Andrés Gómez. Para entonces, ya había dejado una actuación que fue ampliamente destacada por los portales especializados.

De hecho, varias plataformas de análisis estadístico le otorgaron una calificación de 8,5 puntos, la más alta entre los jugadores colombianos en el partido frente al conjunto asiático.

El guajiro aportó una asistencia en el primer gol del encuentro. Sobre los 40 minutos del primer tiempo, envió un pase frontal para Daniel Muñoz, quien definió con precisión para abrir el marcador en favor de Colombia.

Posteriormente, cuando Uzbekistán había conseguido el empate parcial, Luis Díaz volvió a aparecer en el momento más importante. Al minuto 65 aprovechó una recuperación de Gustavo Puerta y definió con calidad para establecer el 2-1 que devolvió la tranquilidad al equipo de Néstor Lorenzo.

Además de su gol y su asistencia, el atacante generó constante peligro sobre el arco rival. En total realizó dos remates durante el partido: uno terminó en el fondo de la red y el otro se estrelló en la base de uno de los palos, muy cerca de convertirse en otra anotación para Colombia.

El delantero también protagonizó una acción anulada por posición adelantada y fue uno de los futbolistas más vigilados por la defensa uzbeka, que tuvo dificultades para contener sus cambios de ritmo y desequilibrio por las bandas.

Con esta actuación, Luis Díaz inició el Mundial 2026 como una de las principales cartas ofensivas de Colombia. Su rendimiento fue clave para el triunfo sobre Uzbekistán y alimenta la ilusión de la afición de cara a los próximos desafíos frente a República Democrática del Congo y Portugal en la fase de grupos.