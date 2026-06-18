La Selección Colombia de Mayores debutó, en las horas de la noche del miércoles 17 de junio, en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El combinado patrio se vio las caras, en el estadio Ciudad de México, con su similar de Uzbekistán, esto por la primera jornada del grupo K, en el que también están Portugal y la República Democrática del Congo.

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Colombia debutó con victoria

El equipo que es dirigido por el argentino Néstor Lorenzo empezó con pie derecho su participación en el certamen orbital, pues ganó 3 goles a 1. La tricolor es líder del grupo K con tres puntos.



Luis Fernando Díaz Marulanda fue elegido como la gran figura del compromiso. El extremo izquierdo del Bayern Múnich de Alemania puso una asistencia y marcó un tanto.

Lucho fue elegido como el mejor de la cancha

Tras el duelo, se dio a conocer un dato que casi nadie tenía. En la primera jornada de la Copa del Mundo, Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane fueron elegidos como los mejores jugadores de sus respectivos duelos.



Los tres jugadores, como bien se sabe, militan en Bayern Múnich. De esta manera, por octava vez en la historia de los mundiales, tres futbolistas de un mismo equipo terminan, en la misma jornada, como los mejores de la cancha.

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El dato de Lucho Díaz

“Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz fueron elegidos MVP de sus partidos en la primera jornada del Mundial 2026 (con Francia, Inglaterra y Colombia, respectivamente). Los TRES juegan en el Bayern Múnich. Es solo la OCTAVA vez en TODA la historia de la Copa del Mundo que tres jugadores del mismo club son nombrados MVP en una misma jornada de la fase de grupos”, señaló MisterChip, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter. Estos son los antecedentes, reseñado por el mismo MisterChip:

2002 J2: Manchester United (Barthez, Scholes, Fortune)

2006 J1: Chelsea (Lampard, Robben, Makélélé)

2014 J1: Barcelona (Neymar, Alexis Sánchez, Messi)

2014 J2: Bayern Múnich (Robben, Mandzukic, Götze)

2014 J3: Bayern Múnich (Robben, Shaqiri, Müller)

2018 J3: Barcelona (Suárez, Messi, Paulinho, Yerry Mina) - 4 MVPs

2022 J3: Chelsea (Koulibaly, Pulisic, Havertz)

2026 J1: Bayern Múnich (Olise, Kane, Luis Díaz)



