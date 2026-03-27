[VIDEO] La pifia de Luis Suárez vs Croacia: falló un gol cantado

La Selección Colombia afronta el reto de la Fecha FIFA contra la selección de Croacia en un vibrante juego de preparación antes del Mundial. Jhon Arias rompió los ceros rápidamente empató Luka Vuskovic y los sudamericanos tuvieron la chance clara con Luis Javier Suárez.

Esa espera llegó a su final para poder ver a Colombia enfrentando a Croacia antes de verse las caras con Francia en el segundo encuentro de la Fecha FIFA. Como era de esperarse, no iba a ser para nada sencillo en un juego en el que Luka Modric fue suplente esperando su lugar en el complemento.

Colombia no demoró mucho en tomar confianza y en abrir el marcador con Jhon Arias tras un desvío de Iván Perisic al fondo. Luka Vuskovic lo empató en un disparo afuera del área que también pegó en Jhon Lucumí y entró al arco de Camilo Vargas.

Pasando la primera media hora del compromiso, una gran jugada armada entre James Rodríguez y Luis Díaz terminó en un centro para Luis Javier Suárez. La pelota al frente del arco pasó por debajo de sus pies y acabó en un disparo con poco ángulo de Jhon Arias que, entre el palo y la malla exterior apagaron la ilusión del segundo tanto.

UN FALLO DE LUIS JAVIER SUÁREZ QUE RECUERDA A JHON CÓRDOBA

Sin duda alguna, este era el segundo gol de la Selección Colombia para tomar confianza y para Luis Javier Suárez que debía responder a esa titularidad. Esa pifia del samario se asemeja a la de Jhon Córdoba en las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador.

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En aquel partido que la Selección Colombia perdió por la mínima diferencia en Barranquilla, James Rodríguez armó la jugada, centró para Jhon Córdoba que iba trastabillando. Se resbaló y el goleador del Krasnodar ruso no pudo dirigir la pelota al arco ecuatoriano.

Pese a este fallo de Luis Javier Suárez, Colombia puso en problemas a Dominik Livakovic con remates que el guardameta respondió a la altura para despejar el segundo tanto de los sudamericanos.

COLOMBIA PECÓ Y CROACIA SE FUE CON VICTORIA EN EL PRIMER TIEMPO

En un córner a los 42 minutos, Camilo Vargas salió muy mal y a destiempo para cortar un balón que iba dirigido al segundo palo. Ahí apareció en soledad el delantero Igor Matanovic para cabecear al fondo la pelota y marcar el segundo tanto.

El gol errado de Luis Javier Suárez, sumado a esta mala salida de Camilo Vargas condenaron al combinado cafetero que se fue con la derrota en el primer tiempo con la necesidad de remontar en el complemento.

SIN CAMBIOS EN LA NÓMINA DE COLOMBIA

Para este duelo de preparación que, seguramente Néstor Lorenzo utilizará nóminas a fines a lo que va querer ver en la Copa del Mundo, Colombia salió sin novedades en la titularidad.

El entrenador argentino depositó la confianza en Luis Javier Suárez dejando a Jhon Córdoba como suplente, que, era tal vez la duda más grande en el frente de ataque. En el arco estuvo Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Suárez y Luis Díaz.