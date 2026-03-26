VIDEO - Luis Suárez por poco anota para Colombia Vs Croacia

La Selección Colombia enfrentó este jueves 26 de marzo a Croacia en un vibrante partido amistoso de la fecha FIFA que sirvió de preparación para la Copa del Mundo.

Después de abrir el marcador en el minuto 2, gracias a Jhon Arias y que se registrara el empate de Croacia a través de Luka Vuskovic en el minuto 6, el equipo colombiano pudo volver a sacar ventaja.

Luis Suárez por poco anota

En el minuto 12, la Selección Colombia generó una brillante acción colectiva en la que James Rodríguez controló el esférico cerca de la media luna del área de Croacia.

Rodríguez no perdió tiempo para habilitar a Luis Javier Suárez, quien dominó el esférico.

El atacante enganchó a un rival y se hizo un espacio para rematar de zurda.

Sin embargo, Suárez no contó con la precisión necesaria, ya que la pelota pasó rozando el palo de la mano derecha del guardameta de Croacia.

Colombia Vs Croacia: partido de ida y vuelta

Desde los primeros minutos, el duelo entre Colombia y Croacia fue de ida y vuelta con constantes acciones de gol en cada una de las áreas.

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El equipo nacional se respaldó en la calidad individual de James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Días y Luis Suárez.

Por otro lado, Croacia le dio mayor manejo al balón para aproximarse el pórtico que defendió Camilo Vargas.