Manuela Vanegas tiene el objetivo claro: “Queremos título con Colombia”

El 2026 para la Selección Colombia Femenina de Mayores inició. El equipo de Marsiglia comienza a preparar lo que será su participación en la Copa SheBelieves en Estados Unidos, la cual será el primer reto del combinado nacional para lo que será el regreso de la liga de nacionales.

Previo a su viaje a suelo norteamericano, Manuela Vanegas, actual jugadora del Brighton, dejó claro el objetivo que tiene la plantilla previo al debut al torneo internacional, además, de mostrar su felicidad por volver a la selección tras los problemas físicos que la alejaron durante varios meses.

Manuela Vanegas sueña en grande con la Selección Colombia

En atención a medios en la capital de la República, la defensora aseguró que este torneo es una gran oportunidad para hacer historia con la camiseta de la ‘tricolor’ y lograr el título, el cual ayudará a fortalecer el trabajo previo a lo que será la fecha de las Eliminatorias Sudamericanas (Liga de Naciones).

“Esta selección tiene que buscar títulos y este torneo es una gran oportunidad. Nuestros rivales nos están viendo con otros ojos y todos se están preparando para ganar (…) venimos en un buen momento y estamos ajustando cosas para dar todo en estos tres partidos y poner a la selección en lo más alto”, aseguró Manuela Vanegas en atención a medios.

Además, afirmó que este torneo ayudará mucho al equipo para acoplarse y corregir los errores que se cometieron en el 2025, donde lastimosamente el equipo no tuvo una buena actuación y dejó varios sinsabores entre todos los aficionados colombianos.

Lea también Figura de América sueña con ser convocado a selección: podría jugar el Mundial

“Este torneo es muy importante para nosotros. Esto nos va a ayudar a tener el alto rendimiento que debe tener la selección. Además, podemos cambiar esa imagen que dejamos en el último juego contra Bolivia (…) Son tres partidos en poco tiempo y todos queremos ganar, pero queremos dejar títulos y medallas a la selección”, agregó.

¿Cómo está Manuela Vanegas tras la lesión?

Por último, Manuela confirmó que ya ha tenido más minutos de juego que en el 2025, dejando claro que se encuentra en un mejor estado físico y espera poder volver a tener el nivel que tuvo antes de la lesión, donde fue una de las grandes figuras de la Selección Colombia.